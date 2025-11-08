Šajā rakstā par divām dažādām rudens copes dienām. Katra pilnīgi citādāka, bet abas copes izdevās. Katra pa savam, bet abas var nosaukt par veiksmīgām! Stāsts būs par agrā rudens līdaku spiningošanu no laivas.

Pirmā rudens pieredze Burtnieku ezerā

Kaut kā ir iegājies, ka uz Burtnieku ezeru braucam katru maiju. Jau vairāku gadu garumā. Vairāk vai mazāk – bet maijā tur ir laba līdaku cope, un viss jau diezgan labi zināms. Tieši tāpēc jau kādu laiku bija doma aizbraukt uz Burtnieku citā laikā. Piemēram, rudenī. Copējot Babītes ezerā policijas mačos, ar Oskaru šo ideju apspriedām un vienojāmies, ka septembra vidū aizlaidīsim paskatīties, kāds Burtnieks izskatās uz rudens pusi un ko tur var noķert ierastajās pavasara vietās.

Atsauksmes par rudens copi Burtnieku ezerā bija dzirdētas dažādas. Pārsvarā figurēja viedoklis, ka viss ir pilnīgi citādāk nekā maijā, nekas no ierastā nestrādā un pie lomiem tiek velcētāji. Bet bija daži citi viedokļi. Lai vai kā – šādam izbraucienam bija jānotiek. Sarunājām, ka brauks arī Gints ar savu draudzeni un mēs ezerā būsim divas laivas un gan jau kaut ko sapratīsim.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē