Šajā rakstā mēģināšu rast atbildes uz jautājumiem, kurus visbiežāk uzdod jaunie spiningotāji. Vispirms jaunajam censonim vajag iepazīties ar spininga kātu galvenajām īpašībām, kā arī mēģināsim kopīgi salikt optimālu spiningošanas inventāru, kas būtu paredzēts iesācējiem.

Iesācēja izvēle: džigošana vai spiningošana

  • Džigošana ļauj ķert plēsējus uz pašas grunts. Tas ir svarīgi, jo tieši pie grunts mīt daudzi plēsēji. Džigošanas tehnika ir diezgan vienkārša, to var apgūt jebkurš iesācējs. Viens no džigošanas paveidiem ir sānu pavadiņa. To var ļoti viegli samontēt pats. Izmantojot šīs sānu pavadas, var tikt ne vien pie asariem, bet arī pie zandartiem un līdakām. Uz sānu pavadiņas var piestiprināt tvisterus vai vibroastītes.
  • Līdztekus parastajiem silikona mānekļiem daudzi ražotāji piedāvā arī mānekļus, kas pagatavoti no aromatizēta silikona. Šādus mānekļus sauc par ēdamajām gumijām (protams, pašam ēst tās nevajadzētu). Ir novērots, ka pēdējos gados šīs ēdamās gumijas vairāk interesē zivis.
  • Spiningotājam jāzina, kā rīkoties ar mānekļiem, un, pats galvenais, jāizvēlas tas īpašais māneklis, par kuru zivis izrādīs interesi, jāņem vērā, ka nepieciešams atrast arī pareizā izmēra mānekli. Spiningošanā izmanto rotējošos un šūpojošos vizuļus, cikādes jeb tā saucamos bleidbeitus, kastmasterus, spinerbaitus un, protams, citus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē