Kopš ir pieņemts un pat ir obligāti veikt mežacūku gaļas pārbaudes, daudzi ir atteikušies no gaļas vītināšanas. Tomēr, ja analīzes ir veiktas un dzīvnieks ir vesels, nekas netraucē pagatavot šo apetīti ielīksmojošo un tik ļoti gardo uzkodu.
Pagājušajā gadā, viesojoties savvaļas fazānu medībās Polijā, gadījās pagaršot ārkārtīgi gardu, aromātisku brieža vītināto gaļu. Iztaujājot saimniekus, noskaidrojās, ka poļi izmanto brīnumainu pagatavošanas paņēmienu – gan sāli, gan cukuru. Par laimi, izdevās izvilināt recepti, kuru nu piedāvāju arī jums.
Nekā sarežģīta. Visgrūtākais šajā receptē ir izturēt gaidīšanas laiku un nesākt griezt gaļu plānās, caurspīdīgās un aromātiskās šķēlītēs, pirms tā ir kārtīgi nostāvējusies.
Sastāvdaļas
- 1 kg mežacūkas karbonādes
- Pipari, rozmarīns, majorāns un jūras sāls
- Cukurs
Pagatavošana
Ņemam mežacūkas karbonādi. Neskatoties uz to, ka taisāmies gatavot vītinājumu, ieteicams izmantot nogatavinātu gaļu.
Karbonādi var attīrīt no visām cīpsliņām un no liekā tauku slānīša, taču man gribējās pamēģināt novītināt ar visu speķīti. Gada sākumā bija nomedīts diezgan paprāvs un labi ēdis kuilītis. Muskuļu paraugi tika nodoti trihinelozes analīzei. Medījums izrādījās pilnīgi vesels un drošs lietošanai pārtikā bez termiskās apstrādes. Šī kuilīša gaļiņu nolēmu novītināt.
Ieteikums. Vislabāk derēs karbonādes vidusdaļa vai tuvāk dibenam, jo tur ir mazāk cīpslu.
Nemetāliskā traukā jāieber apmēram centimetru biezs sāls slānis, tad jāuzliek virsū gaļa un jāpārber ar sāli tā, lai arī pa virsu un gar sāniem ir vismaz centimetrs.
Gaļai jāļauj stāvēt sāls kažokā trīs dienas ledusskapī. Pēc tam tā ir jānoskalo, jānosusina un jāatstāj drusciņ apžūt. Pēc dažām stundām tajā pašā traukā jāieber cukurs un tieši tāpat jāpārber gaļa ar to.
Cukurā karbonādi atstāj uz vienu dienu. Atkal izņem ārā, noskalo, nedaudz apžāvē un aplipina ar garšvielām.
Pēc tam gaļu ietin cepampapīrā, klāt pieliekot svaigu rozmarīnu un majorānu, un liek ledusskapī. Tur gaļai ir jānostāvas vismaz piecas dienas, bet labāk desmit. Un viss – jūsu vītinātā mežacūkas karbonāde poļu gaumē ir gatava!
