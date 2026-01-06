Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|LIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
Staltbrieži:
|Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim
|NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|Vilki – no 15. jūlija līdz 31. martam jeb līdz VMD noteiktā limita izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu. LIMITS BEIDZIES!
|Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
|Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
|Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim
|Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
|Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|11. janvāris
|XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem
|Dobele
|www.sasa.lv
|25. janvāris
|XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem
|Dobele
|www.sasa.lv
|30.–31. janvāris
|Dienvidkurzemes novada atklātais čempionāts ar pneimatiskajiem ieročiem
|Aizpute
|www.saufed.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
