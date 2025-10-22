Oktobris medniekiem nozīmē vienu – sākas dzinējmedību sezona. Daudziem tas ir viens no gaidītākajiem medību veidiem – joki, azarts, tikšanās ar draugiem, daudz medījuma. Taču, lai dzinējmedības būtu veiksmīgas, svarīga ir arī pareiza ekipējuma izvēle. Īpaši svarīgi ir izvēlēties šim medību veidam piemērotu tēmēkli.

Kādu optiku izvēlēties dzinējmedībām?

Atbildi uz šo jautājumu zina Jānis Saulītis veikalā angelarms.eu.

“Ikdienā veikalā bieži dzirdu jautājumu: “Vai ir kāda universāla optika – gan dzinējmedībām, gan gaides medībām, gan sportam?” Es vienmēr saku – universālas optikas nav. Tāpat kā nav mašīnas, ar kuru var braukt pa lauku ceļu un reizē startēt F1 trasē. Katram medību veidam vajadzīgs savs aprīkojums,” skaidro Jānis Saulītis.

Viņš uzsver, ka dzinējmedībām noteikti jāizvēlas optika ar plašu redzeslauku un mazu palielinājumu – palielinājums vēlams no vienas līdz divām reizēm. Tas ļauj ātri notēmēt uz kustīgu mērķi un saglabāt kontroli pār situāciju.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē