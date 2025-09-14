Medniekiem nav svešs skats, kad, apstrādājot medījumu, nākas atklāt ko neparastu. Tā notika arī nesen – apstrādājot briežu gotiņas cisku, tika atrasti ārkārtīgi smalki pavedienveida tārpi, kas likās kā plānas baltas stīgas muskulatūrā, drīzāk starp muskuļiem un plēvi.
Protams, šāda aina rada jautājumus, vai gaļa ir droša lietošanai pārtikā, vai tas neapdraud suņus un ar ko īsti ir darīšana. Skats nav no patīkamajiem, patiesībā pat diezgan biedējošs.
Sazinoties ar pētniekiem un speciālistiem, tika pieļauta iespēja, ka tie varētu būt vai nu Parelaphostrongylus spp., vai Elaphostrongylus spp. – divu līdzīgu, tomēr atšķirīgu parazītu grupu pārstāvji. Abi ir plānas nematodes (tārpi), kas dzīvo briežveidīgo organismā un var izraisīt nopietnas veselības problēmas.
Parelaphostrongylus spp.
Šie parazīti ir pazīstami kā t. s. smadzeņu tārpi, jo to kāpuri pēc nokļūšanas saimniekorganismā spēj migrēt uz muguras un galvas smadzenēm. Dabā visbiežāk tie parazitē briežos un aļņos. Slimība var izpausties ar koordinācijas traucējumiem, klibošanu, līdzsvara problēmām un pat paralīzi. Dzīvnieks izskatās apdullis vai dīvaini uzvedas, kas nereti tiek pamanīts arī lauka apstākļos. Parelaphostrongylus parazīti cilvēkiem nav bīstami – tie nepāriet cilvēka organismā, taču var būt bīstami citiem dzīvniekiem, piemēram, aitām, kazām vai pat zirgiem, kas nejauši kļūst par nepareizo saimnieku. Šādā gadījumā tie rada smagas nervu sistēmas slimības.
Elaphostrongylus spp.
Elaphostrongylus ir līdzīga grupa, kas parazitē briežos un stirnās, bet vairāk ietekmē plaušas un nervu sistēmu. Šie tārpi var ieklīst arī muskulatūrā, un tieši tādēļ reizēm tos iespējams redzēt, apstrādājot gaļu. Slimie dzīvnieki var būt novārguši, ar elpošanas problēmām vai dīvainu kustību koordināciju. Arī šis parazīts cilvēkiem tieši nav bīstams – nav pierādījumu, ka tas varētu inficēt cilvēku, taču vizuāli skats, protams, nav patīkams. Suņiem, kas apēd šādu gaļu, teorētiski pastāv risks, taču vairumā gadījumu kuņģa skābe parazītu iznīcina. Tomēr suņiem medību laikā vai pēc tam labāk neļaut uzreiz apēst aizdomīgus gaļas gabalus.
Vai gaļu drīkst ēst
Svarīgākais jautājums – vai šāda gaļa ir droša. Atbilde – jā, termiski apstrādāta gaļa ir droša cilvēkiem. Visi šie parazīti iet bojā, ja gaļu kārtīgi izvāra vai izcep. Bīstamība rodas tikai tad, ja gaļu ēd jēlu vai nepietiekami termiski apstrādātu. Tas pats attiecas arī uz suņiem – vārīta vai termiski apstrādāta gaļa ir droša.
Medniekam, ieraugot šādu skatu, nevajadzētu krist panikā. Šādi gadījumi nav bieži, bet tie parāda, ka arī brieži un stirnas slimo ar savām slimībām un parazītiem.
Ne Parelaphostrongylus, ne Elaphostrongylus nav patīkami atradumi, bet tie nav iemesls mest ārā visu medījumu. Tas ir atgādinājums, ka mednieks sastopas ar reālo dabu – arī dzīvnieki slimo, un tas ir normāls dabas cikla elements. Galvenais – zināt, ar ko ir darīšana, un pieiet atbildīgi, lai mazinātu riskus gan sev, gan saviem suņiem.
Svarīgi:
- šādu gaļu nedot suņiem jēlu,
- pašiem lietot tikai pēc rūpīgas termiskās apstrādes,
- par aizdomīgiem gadījumiem ziņot BIOR pētniekiem, lai uzkrātu informāciju.
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu