Ja šķiet, ka bise nav gana kodīga, vēlies debesjumu aizklāt ar skrošu mākoni, sajust, ka rokās nav vienkāršs ierocis, bet kārtīgs briesmonis? Tad atliek vien ķerties klāt 12/89 kalibram jeb plašākai pasaulei pazīstamajam supermagnumam, kas, kā izrādās, ir iekļauts Valsts policijas klasificēto gludstobra šaujamieroču sarakstā.

Loģiski sanāk: jo mazāks kalibrs, jo mazāks atsitiens, un otrādi, lai gan vēl viena zināma aksioma ir tā, ka atsitiena impulsu kompensē ieroča masa, proti, ja lādiņa svars atbilst 1/100 no ieroča svara, tad atsitiens un šāviens nešķitīs pārāk spēcīgi.

Tādēļ, ja 10. vai 8. kalibra lādiņš ir sabalansēts ar ieroča masu, tad šaušana būs pietiekami komfortabla. Ja runājam par supermagnuma ieročiem, tad šī klasiskā formula vairs nestrādā, jo 12. kalibra bise, kuras patrontelpa ir 89 mm (12/89), lādiņa svars būs līdz 50 gramiem, labākajā gadījumā svērs 3,8 kg. Tādēļ jārēķinās, ka, šaujot ar magnuma patronām, atsitiens būs pietiekami spēcīgs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē