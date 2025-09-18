Jūs jau zināt, kā tas ir, kad esi izsalcis un ieej konditorejas veikalā, kur darbojas savs cehs. Un tieši tajā brīdī viņi ir izcepuši svaigus speķa pīrādziņus... Man tieši tā gadījās. Taču, par spīti kārdinājumam, es tomēr spēju noturēties un pīrādziņus nenopirku.
Toties atcerējos, ka ledusskapī ir saldēta kārtainā mīkla un no pagājušās sezonas aizķēries fazāns. Steigšos piebilst, ka šajā receptē var izmantot ne tikai samērā reto medījamo fazānu, bet arī pīli vai zosi. Ak, un, protams, arī sloku vai balodi.
Sastāvdaļas
- Fazāns (pīle vai divas slokas, divi baloži)
- Viens vidēja lieluma sīpols
- 3–4 brūnie šampinjoni
- Pāris ķiploka daiviņas
Pagatavošana
No viena fazāna var pagatavot vairākus ēdienus. Šoreiz paralēli tapa arī plucināta fazāna mērcīte ar saldo krējumu un ķiplokiem. Taču, pirms gatavot gan pīrādziņus, gan mērci, putns ir jāizvāra. Es parasti lieku klāt lauru lapu, nedaudz muskatrieksta un sauju piecu piparu maisījuma (tas nozīmē nevis piecus graudiņus, bet pamatīgu šķipsnu).
Kad putns izvārījies, krūtiņas izmantoju mērcei, bet kājas un pārējo daļu rūpīgi notīru, ar nazi sasmalcinu un nolieku maliņā. Interesanti, ka fazāna apakšstilbiņos ir nevis viena, bet kādas desmit sīkas asakas.
Gandrīz aizmirsu piebilst – pirms gatavošanas ir jāatkausē saldētā kārtainā mīkla. Es izmantoju Ukrainā ražotu mīklu, kas tiek pārdota nevis atsevišķās plāksnēs, bet rullītī. Ļoti kvalitatīva un garšīga.
Tālāk – sīpolu un šampinjonus smalki sasmalcina. Uz pannas izkausē sviestu un vispirms apcep sīpolus. Pēc tam tiem pievieno šampinjonus un cep, ik pa laikam apmaisot.
Kad pildījums ir gatavs, to atliek bļodiņā un atdzesē. Pēc tam var pievienot nedaudz majonēzes vai, kamēr pildījums vēl silts, kādu sieru, piemēram, kamambēru. Var izmantot arī citu sieru, kas jums garšo.
Kad mīkla ir atkususi un pildījums gatavs, var veidot pīrādziņus. Jāatceras tos no ārpuses pārziest ar sakultu olu, lai cepoties iegūtu zeltainu un skaistu garoziņu.
Ātri, viegli un ļoti garšīgi!
