Oktobra pēdējā dienā Valsts meža dienesta medību inspektori, veicot plānveida medību pārbaudi, konstatēja nelikumīgas medības, kurās tika nomedīts brūnais lācis. Lāča šāvējs tika aizturēts. Latvijā lācis ir nemedījama īpaši aizsargājama suga un tā medības nav atļautas.Kā notikušo vērtē medību organizāciju vadītāji?

Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:

“Konkrēto gadījumu var raksturot kā stulbuma un nekaunības paraugdemonstrējumu. Savādāk to vispār nosaukt nevar. Spriežot pēc tās informācijas, kāda ir manā rīcībā, tā bija apzināta, iepriekš plānota rīcība. Un, ja tā, jājautā, kas tam cilvēkam darās galvā!

Lāča statusu Latvijā pagaidām neviens negrasās mainīt. Lācis ir īpaši aizsargājams! Un šeit nav runa par to, ka tas būtu kādu apdraudējis vai nodarījis kādu kaitējumu.

Tās vienkārši bija apzinātas malumedības! Ja cilvēki izvēlas šādu ceļu, tad jārēķinās ar sekām! Es saprotu, ka kopējās izmaksas būs ap 100 tūkstošiem eiro. Protams, par konkrēto sodu un atbildības līmeni lems kompetentās institūcijas.

