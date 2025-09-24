“Esmu jauns mednieks. Nolēmu nodarboties ar bebru slazdošanu. Kāds vecāks vīrs no kluba, kurš pats gan jau daudzus gadus ar slazdiem nemedī, solīja man to iemācīt. Kad aizbraucu pie viņa ar saviem slazdiem, viņš bija izbrīnīts, ka neesmu tos reģistrējis mežniecībā. Rādīja savējos, kuriem bija piestiprināti pašrocīgi izgatavoti numuri. Vai tiešām slazdi ir jāreģistrē?” vaicā žurnāla "Medības" lasītājs.
Valsts meža dienesta Medību daļas vecākais referents Ilgvars Zihmanis žurnālam "Medības" skaidro, ka medības reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts, ka medību rīki (lamatas, slazdi) būtu jāreģistrē.
Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem, kad es sāku medību gaitas, vecākā kolēģa slazdi, ar kuriem mācījos slazdot, patiešām bija numurēti un, kā savulaik stāstīja nu jau citā saulē aizgājušais mednieks, numurus izgatavojuši paši, turklāt tie patiešām bijuši reģistrēti mežniecībā.
Protams, ja ir vēlēšanās, katrs pats var savus slazdus iezīmēt, piemēram, lai, vedot vienā automašīnā, tos nesajauktu ar kolēģa slazdiem.
