Makšķerēšana – miers, daba, zivs un reizēm arī labi draugi, kas zinu labāk tonī pastāsta, kā īsti jādara. Problēma tikai viena – ne visi padomi ir labi. Daži ir tik pārgudri un aizvēsturiski, ka tos vajadzētu drukāt uz brīdinājuma etiķetes. Tāpēc, lai diena pie ūdens nesanāk kā anekdote, te ir pieci sliktākie padomi makšķerēšanā, kuri izklausās ticami, bet garantē fiasko.
1. Jo vairāk barības, jo labāk ķeras
Šis ir viens no klasiskajiem padomiem, kas uzreiz atklāj, ka cilvēks nav barojis neko, izņemot pīles parkā. Jā, zivis jāpievilina, bet, ja vienā vietā saber par daudz barības, tad karpas var arī āķi nepamanīt – tām vienkārši nav jāpiepūlas. Pārmērīga barošana piesaista nevis “lielo lomu”, bet visu rajona balto zivju populāciju – raudas, pličus un citus sīkaliņas, kas noēd ēsmu no āķa, pirms lielā zivs vispār pamostas.
Baro ar prātu! Zivis jāpiesaista, nevis jāuzēdina kā bufetē.
2. Mezgli nav svarīgi – galvenais, lai stingrs
Šo teikumu parasti dzird no cilvēkiem, kuri ir pazaudējuši to lielo lomu. Visticamāk, ne tāpēc, ka zivs bija gudrāka, bet tāpēc, ka viņu mezgls izšķīda kā pirmais sniegs pavasarī. Ne katrs mezgls der katram auklas tipam, un, ja to sasien nepareizi, var pat sabojāt pašu auklu. Profesionāļi trenē mezglu siešanu, tāpat kā sportisti kačā muskuļus. Ir dažādi mezglu veidi, un katram ir savs pielietojums.
Ja gribi lielo zivi, sāc ar detaļām – pareizi sasietu mezglu!
3. Labākā cope ir negaisā – tad viss kustas
Un, protams, arī tu kustēsies – tieši tajā brīdī, kad tev trāpīs zibens. Ideja, ka zivis “uzvedas aktīvāk” negaisā, ir kā no grāmatas “Kā dabūt elektrību bez rēķina”. Mitrums, kāti, kas darbojas kā zibens novedēji, ūdens un zibens ir kombinācija, kas pat neizklausās pēc laba scenārija.
Zivis tiešām kustas, bet tu labāk nekusties. Esi gudrāks par laikapstākļiem!
4. Vislabāk ēsmas turēt mašīnā – ērtāk un pa rokai
Kamēr temperatūra ir +25, mašīnas salons kļūst par lielisku eksperimentu bioloģijā. Pēc trim dienām tur vairs nav ne tārpu, ne mušu – tikai dzīva ķīmiskā ieroča smaka. Tad var izbaudīt otru padomu – “brauc uz copi, bet vispirms iztīri bagāžnieku ar hlora tvaikiem”.
Ēsmas uzglabā vēsumā, nevis auto kūpinātavā! Tārpi ir dzīvi radījumi, ne konservi.
5. Ja neķeras, maini vietu ik pēc piecām minūtēm
Šis padoms ir ideāls, ja tavs mērķis ir sporta disciplīna “ātrā makšķerēšana ar 10 000 soļu”. Reālistiski – zivis parasti nāk tad, kad tu beidzot nomierinies un ļauj barībai un smaržai darboties. Sēžot un gaidot tu vari redzēt, kā ezers pamazām atdzīvojas – plunkšķi, apļi, burbuļi, un beidzot arī zivs. Tie, kas skrien, to visu nepamana.
Pacietība nav garlaicība – tā ir makšķernieka slepenā ierīce.
Bonusā: Ja zivs neatnāk, nozīmē, ka nav zivju
Tas ir tikpat loģiski, kā teikt – “ja sieviete nerunā, tad viņas nav mājās”. Dažreiz zivs ir turpat, tikai tu vēl neesi uzminējis, ko viņa šodien vēlas – baltmaizi, slieku vai tārpu ar drāmas pieskaņu.
Zivis ir, tikai tās nelasa tavu grafiku.
Noslēgumā
Makšķerēšana nav sacensība ar dabu – tā ir saruna ar to. Un kā jebkurā sarunā svarīgākais ir nevis runāt, bet klausīties. Tāpēc, ja kāds nākamreiz pie ūdens tev saka: “Es zinu, kā labāk!”, pasmaidi, piekrīti un dari tā, kā uzskati par pareizu. Jo, kā pieredze rāda, labākie makšķernieki ir tie, kas iemācās domāt paši.
