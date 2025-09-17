Klāt septembris un līdz ar to arī aļņu medību sezona. Nevienam nav noslēpums, ka ar aļņu populāciju Latvijā ir zināmas problēmas. Dzīvnieku vecuma un dzimuma struktūra ir visai tālu no optimālās. Ir vietas, kur šī dzīvnieka mežā vairs nav. Kā tās atrisināt? Vai situāciju varētu uzlabot dalītās licences un rūpīga nomedīšanas vecuma un dzimuma kontrole? To vaicājām mednieku organizāciju vadītājiem.

Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs: “Atklāti sakot, diskusija par šo jautājumu Latvijas Mednieku savienības iekšienē rit jau vismaz gadu – kopš pēdējās medību konferences, kurā uzstājās mūsu valdes loceklis Mārcis Saklaurs un informēja, ka ar aļņu populāciju viss nav kārtībā. Viņš iepazīstināja ar datiem, kas liecina: šobrīd aļņu populācija Latvijā nav sabalansēta un tas draud ar zināmu tās degradāciju. Tas nav ne mednieku, ne dabas draugu, ne institūciju interesēs, jo alnis ir ļoti nozīmīgs dzīvnieks Latvijas ekosistēmā.

Līdz ar to medniekiem būtu jāaizdomājas un jāizvērtē savi medību paradumi. Tāpat jāizvērtē aļņu izplatība un blīvums savā medību iecirknī. Ir jāsaprot, cik tad mums ir pieaugušo dzīvnieku un kāda ir to kvalitāte. Par to liecina aļņu trofejas – izvērtējot aļņa ragus, visai precīzi var noteikt dzīvnieka vecumu. Un šobrīd šī situācija patiešām nav labvēlīga.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē