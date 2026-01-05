Zoonozes – slimības, kas no dzīvniekiem var pārnesties uz cilvēkiem, – pēdējos gados kļuvušas par vienu no būtiskākajiem sabiedrības veselības jautājumiem. Tās nav tikai eksotisku zemju problēma, bet ļoti konkrēta realitāte arī Eiropā un Latvijā. Mežacūkas un staltbrieži ir divas sugas, kuras spēlē īpaši nozīmīgu lomu, jo to populācijas ir lielas, tās bieži nonāk cilvēku tuvumā un nereti nonāk arī uz mūsu pusdienu galda.

Lai izvērtētu situāciju kopumā, Portugāles Trás-os-Montes un Alto Douro universitātes CECAV pētnieki veica plašu, sistemātisku analīzi par zoonozēm Eiropā. Tika izvērtēti vairāk nekā 1400 zinātniski raksti, no kuriem 194 atbilda visiem kritērijiem un aptvēra laika posmu no 2006. līdz 2020. gadam. Šis ir līdz šim plašākais pārskats par zoonožu izplatību mežacūkās un staltbriežos.

Kas ir visbiežāk sastopamās zoonozes?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē