Ziema pēdējos gados pie mums nemēdz kavēties uz ilgu laiku. Arī šīs sezonas aukstums – esmu gatavs derēt – drīz būs pāri. Tomēr makšķerēšanas sezonas beigas jau patiesībā nemaz neeksistē. 

Man pēdējā laikā it nemaz nav skumīgi par to, ka īstas ziemas nav, jo plēsēji ēd, baltās zivis ķeras neatkarīgi no tā, vai ledus ir vai nav. Mainās tikai ķeršanas metodes. Un mums jāpielāgojas.

Pēc asara un zandarta

Manas zivis gan ledus, gan bezledus laikā ziemas sākumā ir asaris un zandarts. Pirms gada radās izdevība iepazīties ar mandulu, turklāt caur čempiona pieredzi, kad ar Vitāliju Vilcānu devāmies Daugavas ūdeņos, kur likām dropšotam pretī mandulas. Biju patīkami iedvesmots un turpinu darboties ar šo interesanto mānekli.

Jūnijs. Pirmais mēra zandarts noķerts uz mandulas. Labi, šo gan es pats nepieskaitu kaut kādas pareizās ķeršanas metodēm, jo pēcnārsta zandarts ir pavisam cits zvērs – agresīvs un rijīgs. Bet, redz kā, noķert var arī vasarā. Uzskatu, ka siltā ūdenī ir daudz efektīvāku metožu par mandulu, kā ķert un noķert zandartu. Bet vēlā rudenī, ziemā un arī agrā pavasarī mandula noteikti ieņem būtisku lomu uz ūdeņiem un mānekļu kastēs.

Ko tad varam noķert, ja esam auklas galā uzlikuši mandulu?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē