Viesojoties citos medību klubos, gadās novērot un dažreiz pat nošpikot ļoti interesantus medību infrastruktūras būvniecības risinājumus. Cik daudz ir medību torņu konfigurāciju, tik daudz ir arī logu uzbūves variantu.
Šoreiz ciemojoties Madonas novada Murmastienes mednieku klubā, bija iespēja vienu vakaru pavadīt svaigi būvētā medību tornītī. Tā autors ir atradis ļoti asprātīgu un viegli īstenojamu logu risinājumu.
Pats logs ir veidots no organiskā stikla loksnes, kas brīvi kustas uz augšu un uz leju. Improvizēto sliedi loga sānos veido vienkāršs dēlītis. Izmantojot plānu līsti, starp tornīša sienu un šo dēlīti izveidota apmēram puscentimetru plata atstarpe, kurā ir ielikta organiskā stikla loksne.
Šis improvizētais logs ir viegli paceļams un ar vienu pirkstu nostiprināms uz sienā ieskrūvētas skrūves.
Ļoti vienkārša un efektīva konstrukcija, kas ļauj ātri un ērti atvērt un aizvērt tornīša logus.
Daļa mednieku uzskata, ka tornītī ir jābūt necaurspīdīgiem logiem. Daži izmanto pat aizkarus, kas aizsedz loga ailu tad, kad vērtne ir atvērta. Mērķis ir nomaskēt cilvēka klātbūtni, lai dzīvnieki neredzētu logā siluetu.
Pastāv arī citi viedokļi un principi. Daudzi mednieki izvēlas torņus ar lieliem caurspīdīgiem logiem vai vispār bez logu vērtnēm, kā arī atvērtos torņus. Viņi pauž uzskatu, ka dzīvniekiem pilnībā slēgta konstrukcija šķiet daudz biedējošāka nekā atvērta no koka būvēta kancele.
Savukārt amerikāņu mednieki ir pasākuši torņos ar atvērtiem vai caurspīdīgiem logiem izmantot manekenus. Tos nostiprina tā, lai no malas izskatās, ka tornī ir cilvēks. Kad mednieks ierodas, viņš vienkārši novāc manekenu, bet brieži un mežacūkas pilnīgi mierīgi tuvojas tornim, jo jau ir apraduši ar šo siluetu.
Sēžot medību tornītī Madonas novadā, kļuva skaidrs, ka šeit dzīvnieki saprot briesmas, par ko liecina cilvēka apveids logā. Garāmejoša stirna raudzījās uz torni, un, teksta autorei pakustoties, dzīvnieku pievilināšanas vietā esošās irbes momentā aizlidoja.
Tātad var secināt – mednieks var izvēlēties tādu medību torņa un tā logu konstrukciju, kāda tam šķiet tīkamāka un ērtāka, taču arī piesardzība un maskēšanās vienmēr jāpatur prātā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu