Tiem, kas ik mēnesi lasa žurnālu "Medības", "Pulsar Axion" vārds noteikti nebūs svešs. Tie ir mazi, kompakti, budžeta klases monokļi. Bet vai zināji, ka "Pulsar" ir nācis klajā ar… sauksim to par budžeta klases budžeta klasi! Šajā rakstā palūkosim, ko spēj ierīce, kuras cena ir zem tūkstoš eiro.

Kompakts, ērts un – galvenais – ražots Latvijā

Šogad, medījot stirnāžus, ir tāda sajūta, kā ogojot mežā, kur melleņkrūmos ogu daudz, bet visas vēl zaļas. Dažādās Latvijas vietās dzīvnieku ir gana daudz, tie nāk gan tuvās, gan tālākās distancēs, taču šosezon neizdodas atrast to īsto un vienīgo selektīvo āzi, ko gribētos nomedīt. Tas pārāk jauns, šis pārāk smuks, vēl citu varētu medīt pēc riesta, bet ne tagad un tūlīt. No vienas puses, gribas taču kaut ko nomedīt, no otras – priecē, ka kolektīvos mednieki ir pastrādājuši, pievērsušies selektīvajām medībām un tagad esošie un paliekošie jaunie dzīvnieki ir tādi, ka prieks skatīties.

Augustā, kad āžu riests tuvojās beigām, veikals Ieskaties.lv testam iedeva jauno Pulsar Axion Compact XQ19 termālo monokli. Vienmēr esmu teikusi, ka Axion sērija no Pulsar monokļiem ir mana visiecienītākā, jo, kā jau liecina nosaukums, šīs ierīces ir tiešām mazas, kompaktas un vieglas. Uz visu pārējo ierīču fona šai galvenā atšķirība ir īpaši maza 19 milimetru objektīva lēca. Šķiet, ka ar šo jauno modeli ražotājs mēģina atrast robežas – nu, cik tad maziņu un vienkāršu monokli vispār ir iespējams uztaisīt, lai tas vienlaikus arī būtu funkcionāls? 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē