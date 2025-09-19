Esam apskatījuši daudz ko no veikala "Huberts" plauktiem, taču līdz šim ne reizi nebija gadījies uz vienas dienas testu saņemt ieroci! Tā ir Strasser RS14 Evolution karabīne .30-06 Springfield kalibrā. Ar ko lai to aprīko, un kā tai garšo bezsvina munīcija? To pētījām kopā ar veikala pārstāvi Armandu Reķi.

Strasser RS14 Evolution – konstruktors ar korpusā paslēptām atslēgām

Ikviens, kas plāno iegādāties ieroci, var tikai sapņot par iespēju to pirms iegādes izmēģināt šautuvē. Tā ir ļoti reta iespēja, kas biežāk gadās tad, ja izdodas sarunāt randiņu šautuvē ar kādu mednieku, kam šāds ierocis jau pieder. Lai nu kā, unikālais piedāvājums šoreiz nāca no veikala Huberts, kas Latvijā pārstāv Strasser zīmolu. Šī ieroču ražotāja vēsture meklējama Austrijā, un tas ir īpaši pazīstams pasaulē ar savām taisnā aizslēga tipa karabīnēm. Izjaukts un iepakots elegantā koferī, pie mums nonāca RS14 Evolution modelis ar riekstkoka laidi, kurā iestrādāta īkšķa iedobe. Armands pastāsta, ka ierocis ir gluži kā konstruktors, kura salikšanai vai izjaukšanai nav nepieciešams neviens atsevišķs instruments. Gluži kā atjautīgi veidotā puzlē visas vajadzīgās atslēdziņas ir nemanāmi paslēptas pašā ierocī. Tam ir divi plusi – pirmkārt, pārvadājot izjaukts ierocis aizņem mazāk vietas un, otrkārt, tā kopšana ir krietni vienkāršāka. To, kā ieroci var salikt un izjaukt, vari soli pa solim apskatīt, noskenējot rakstam pievienoto QR kodu. Jā, šis modelis nav lēts, taču liels ieguvums ir iespēja tam mainīt stobru, līdz ar to arī kalibru. Tas nozīmē, ka nebūs jāiegādājas divi atsevišķi ieroči, lai kvalitatīvi medītu, piemēram, lielos pārnadžus un bebrus vai lapsas. To varēs darīt ar vienu un to pašu ieroci, pēc vajadzības nomainot tam stobru. Ja mainās kalibru grupa, būs jānomaina arī aizslēga galva un aptvere. Konkrētais modelis ir piemērots standarta kalibriem. To saraksts ir uzskaitīts uz aptveres – gan .243 Winchester, gan 7x64, gan 6.5mm Creedmor, gan .308 Winchester un vēl daudzi citi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē