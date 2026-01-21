Mednieki un tie, kuriem ikdienā daudz jāgriež, izvēlas nažus no pietiekami cietiem tēraudiem, kurus grūti vai pat neiespējami uzasināt ar dabiskā vai sintētiskā akmens galodām. Savukārt kvalitatīvas dimanta galodas ir pietiekami dārgas, lai par to iegādi būtu jāpadomā visai rūpīgi.

AAknives kopā ar ukraiņu uzņēmumu KDTU ir radījis CBN (Elbor) galodas, kas kalpos ļoti ilgi un ir draudzīgas maciņam. Līdz ar to nažu asināšana vairs nav tikai dārga ekstra, kas pieejama vien dažiem.

Ciets vai mīksts nazis?

“Kā es vienmēr saku – naži mums ir visiem un ne viens vien, un tiem visiem ir kāda īpašība – tie visi laiku pa laikam ir jāasina. Arī labi naži! Un te ir vēl kāds āķis: jo labāks ir nazis, jo tas ir prasīgāks asināšanas laikā. Ja tev nepieciešams ciets nazis, kas ilgi turēs asumu, rēķinies, ka to būs daudz grūtāk uzasināt. Nazi ir ne tikai jāmāk asināt, bet arī nepieciešams aprīkojums, ar ko to izdarīt.

Taču, ja nav iespēju vai vēlēšanās naža asināšanai veltīt daudz laika, jāizvēlas nazis no mīkstāka metāla, ar ko būs iespējams tikt galā arī paša spēkiem bez īpaša aprīkojuma,” skaidro nažu meistars un uzņēmuma AAknives īpašnieks Anri Anaņins.

