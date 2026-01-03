Mednieku māja. Tā ir vieta, kur sākas un arī noslēdzas liela daļa medību. Tā ir vieta, kur mednieki var pulcēties, lai justos vienoti; vieta, kur dzimst īsta draudzība un dzirkstī joki, tiek stāstīti visneticamākie stāsti; vieta, kur vienmēr dzimst jaunas idejas, sākas medību piedzīvojums. Tā visbiežāk ir vieta, kur sākas drošs medību produkcijas ceļš uz mūsu galdu. Mednieku māja – otra svarīgākā pēc paša mājām.

Vairāk nekā gada garumā žurnāls Medības apceļo mednieku mājas Latvijā, lai uzzinātu, kā mednieki dzīvo un saimnieko, kādas tradīcijas tur cieņā. Te ir daļa no šī stāsta. Un, jā, ceļojums turpinās!

Ja auto salonā vietas pamaz

Kad nomedīts medījums, bieži vien esi dilemmas priekšā – medījumu likt auto bagāžas nodalījumā, salonā vai meklēt auto ar piekabi, jo auto salons visbiežāk nav tā labākā vieta, lai tajā vestu medījumu, no kura pil asinis vai sinepes no zaļā desmitnieka.

Arī tad, ja medījums ir ievietots pietiekama izmēra plastmasas vanniņā, pastāv ne visai rožaina perspektīva nākamo dienu veltīt auto salona tīrīšanai. Un, ja automašīnas bagāžas nodalījumā ir atvēlēta vieta suņa būrim, vietas medījumam ir vēl mazāk.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē