Gulbenes novada Daukstu pagastā saimnieko mednieku kluba "Jaktskalniņš" mednieki. Kluba nosaukums ir patiesi medniecisks un veltīts… autobusa pieturai medību platību vidū. 

Kluba vadītājs Emīls Kuprovskis atklāj, ka klubs dibināts salīdzinoši nesen – 2010. gadā. Nu ne gluži tā, ka tukšā vietā. Protams, šajās platībās mednieki medījuši vienmēr. Tolaik, kad sabruka lielo uzņēmumu medību kolektīvi, Emīla tēvam Aināram bija iespēja kopā ar domubiedriem izveidot savu mednieku klubu Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas mednieku kolektīva atbrīvotajās platībās Daukstu pagastā. Tā radās mednieku klubs SIA Mežsētas 96, kas vēlāk pārtapa mednieku biedrībā Jaktskalniņš. Nu klubu vada Aināra dēls Emīls.

Kāpēc Jaktskalniņš? Emīls teic, ka medību platības šķērso autoceļš Lubāna–Balvi–Rugāji. Savulaik platību vidū nelielā uzkalniņā bijusi autobusu pietura Jaktskalniņš. Tieši tajā vietā bija arī ļoti populāra aļņu pāreja. Un tajā brīdī, kad mainījās kluba statuss un bija jāmaina nosaukums, pētnieki izvēlējās nosaukumu Jaktskalniņš. Skaisti un atbilstoši mednieku tematikai!

Ainārs Kuprovskis (no labās) un Armands Šūmanis testē vinču PWC 3000, šobrīd dzinējmedībās labākais, kas var būt, pārvietojot zvēru.
Mirkļi no mednieku kluba "Jaktskalniņš" ikdienas
Ainārs Kuprovskis (no labās) un Armands Šūmanis testē vinču PWC 3000, šobrīd dzinējmedībās labākais, kas var būt, pārvietojot zvēru.
Ainārs Kuprovskis (no labās) un Armands Šūmanis testē vinču PWC 3000, šobrīd dzinējmedībās labākais, kas var būt, pārvietojot zvēru.
Foto: no mednieku kluba "Jaktskalniņš" albuma

