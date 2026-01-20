Medību tūrisms Eiropā arvien biežāk tiek pieminēts starptautiskās diskusijās – īpaši kontekstā ar migrējošo putnu aizsardzību un nelikumīgas ieguves novēršanu. Nereti tas tiek jaukts ar nelegālām aktivitātēm vai atspoguļots vienkāršotos stereotipos. 

Tāpēc šoruden Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) Ģenerālā asambleja apstiprināja jaunu, detalizētu organizācijas pozīciju par medību tūrismu, sniedzot nepieciešamo skaidrību par to, kas ir atbildīgs medību tūrisms un kāpēc tas daudzviet ir nozīmīgs dabas aizsardzības un lauku ekonomikas elements. Arī Latvijā šī tēma kļūst arvien aktuālāka, jo mūsu valsts biežāk kļūst par medību tūrisma vienu no galamērķiem. Lai gan Medību noteikumi nosaka atbildību, tomēr joprojām arī pie mums ir dažādi aizspriedumi un mīti par šo tēmu.

Kas ir medību tūrisms?

Eiropas mednieki vēsturiski ceļojuši uz citām valstīm, lai piedalītos organizētās medībās. Šo praksi sauc par medību tūrismu. Tā nav masveida aktivitāte – daudzviet notiek nelielā apjomā –, bet tai ir būtiska loma vietējā apsaimniekošanā un ekonomiskajā attīstībā. FACE uzsver, ka Eiropas tiesību akti un nacionālās regulācijas jau sākotnēji balstās ilgtspējīgas izmantošanas principos. Tas nozīmē, ka legāli organizēts medību tūrisms Eiropā nav nekontrolēta interešu aktivitāte, bet gan zinātniski pamatots apsaimniekošanas instruments.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē