Augusts. Šogad neierasti vēss un lietains. Šķiet, rudens atnācis vismaz pusotru mēnesi agrāk. Zeltainajos labības laukos daudzviet ir ūdens, un kombaini stieg dubļos. Baros pulcējas stārķi, lai dotos tālajā ceļā uz dienvidiem. Nokultajos laukos vieglāk ieraudzīt mežacūkas, kuras meklē zemē izbirušos graudus. Kā medniekiem šajā laikā klājies?

Dzintas stāsts

Divus rukšus vienā vakarā izdevās nomedīt Dzintai Studentei, kura medī mednieku klubā "Irši" Bauskas pusē. Turklāt šie ir pirmie medījumi, kurus viņai izdevies nomedīt ar nesen iegādāto karabīni! Īsā telefona intervijā Dzinta stāsta:

“Savā ziņā bija ļoti interesants vakars, jo izdevās nomedīt divus rukšus. Vakara iesākums gan šķita visai bezcerīgs, jo pie torņa, kurā sēdēju, pat neredzēju nevienu stirnu. Pirms tam gan tur ausis kustējās visu laiku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē