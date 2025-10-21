Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir viena no postošākajām cūku slimībām pasaulē. Tā izraisa asiņainu iekaisumu, augstu mirstību un nes milzīgus zaudējumus gan lauksaimniekiem, gan dabai. Šī slimība nav bīstama cilvēkiem, taču tā ievērojami ietekmē ekonomiku, bet tās izplatības ierobežošana prasa lielu konsekvenci un atbildību.

Kas ir vakcīna pēc būtības?

Vakcīnas mērķis ir iemācīt dzīvnieka imūnsistēmai atpazīt vīrusu un uz to reaģēt, vēl pirms notikusi saslimšana. ĀCM vīruss ir sarežģīts un ļoti liels DNS vīruss ar vairāk nekā 150 gēniem, kas padara vakcīnas izstrādi ļoti sarežģītu. Atšķirībā no gripas vai Covid-19, kur vīrusi ir vienkāršāki un labi pazīstami, ĀCM vīruss ilgstoši pretojies jebkādai imunizācijas pieejai.

Vakcīnu veidi un to izstrādes stadijas

Ļoti bieži mednieki vaicā, vai tiešām zinātnieki neko nedara, lai atrastu vakcīnu pret ĀCM? Kā skaidro pētnieki, šis vīruss ir ļoti mainīgs, plus tas nerada imunitāti, tādēļ efektīvas vakcīnas izstrāde turpinās joprojām.

