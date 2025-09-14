Šī gada mednieku festivālā Minhauzens ražotājs "Nocpix" pirmo reizi Latvijas medniekiem prezentēja jauno budžeta klases termālo tēmēkļu sēriju Nocpix BOLT. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja klātienē iepazīties ar lieliskiem jaunumiem, izmēģināt ierīces praksē, salīdzināt ar cita zīmola tēmēkļiem un pārliecināties, ka arī budžeta cenā ir pieejama kvalitāte un dārgo tēmēkļu funkcijas.
Kas bija pats labākais
Aptaujātie apmeklētāji atzina, ka viņus patīkami pārsteigusi tēmēkļu attēla kvalitāte, ko nodrošina augstā termālā jutība – mazāk nekā 20 mK. Ierīces aprīkotas ar 256×192 un 384×288 px izšķirtspējas sensoriem, kas ļauj iegūt skaidru attēlu pat nelabvēlīgos laika apstākļos.
“Šī ir lieliska cenas un kvalitātes attiecība, jo šādi raksturlielumi agrāk bija pieejami tikai augstā plaukta ierīcēm! Tieši tas, kas nosaka ierīces pievilcību lielākajai daļai potenciālo pircēju,” sacīja Jānis, festivāla apmeklētājs no Zemgales.
BOLT sērijas tēmēkļi ir klasiska dizaina ierīces, tādēļ tos iespējams uzstādīt, izmantojot standarta 30 mm stiprinājuma gredzenus.
Taču pati būtiskākā BOLT modeļu priekšrocība ir iebūvēts lāzera tālmērs un ballistiskais kalkulators, kas nodrošina precīzu attāluma noteikšanu un šāviena korekcijas aprēķinus.
Teltī pie Nocpix paviesojās un ar jaunākās paaudzes ierīcēm iepazinās vairāki simti mednieku. Daudzi no viņiem nofotografēja tēmēkļus, lai vēlāk varētu parādīt citiem medniekiem un sameklēt konkrēto modeli izplatītāju mājaslapās internetā.
Loterija ar iespaidīgu balvu
Abu prezentācijas dienu garumā ražotāja Nocpix teltī notika loterija, kuras galvenā balva bija Nocpix BOLT P25R termālais tēmēklis. Interese bija liela, piedalījās daudzi, un uzvarētājs tika paziņots jau pēc pasākuma – laimīgais Valērijs Kurčanovs varēja doties un saņemt savu jauno un jaudīgo medību ierīci.
Raksts tapis sadarbībā ar Nocpix Latvija.
