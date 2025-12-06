Klāt gada aukstais laiks, un var vairāk pievērsties sīko plēsēju, tostarp caunu, medībām ar slazdiem. Cauna ir ziņkārīgs, bet piesardzīgs plēsējs, kura slazdošana prasa precizitāti, izpratni par dzīvnieka uzvedību un rūpīgu sagatavošanos. Man bija iespēja izmēģināt ražotāja "Eurohunt" caunu pievilināšanas līdzekli, ko piedāvā veikals "Outdoorexperts.lv".

Zapte caunām

Ražotājs uzsver, ka līdzeklis domāts, lai piesaistītu ne tikai caunas, bet arī lapsas un mazus grauzējus. Tas padara to daudzpusīgu medību vietās, kur var būt dažādi nelieli plēsēji. Līdzekļa sastāvā kā smaržviela ir izmantots anetols. Tā ir aromātiska, dabiska organiska viela, kas sastopama daudzu augu ēteriskajās eļļās. Visvairāk tā ir pētersīļa, fenheļa, anīsa un lakricas sastāvā. Visbiežāk to dabiski iegūst no anīsa, fenheļa un estragona. Anetols ir ļoti intensīvs un dzīvniekiem labi sajūtams aromāts. Plēsējus un grauzējus tas bieži piesaista tieši savas saldenās, interesantās smaržas dēļ. Tieši tāpēc tas tiek izmantots caunu, sermuļu un āpšu pievilinātājos, lapsu pievilināšanas līdzekļos, dažos ēsmas aromatizētājos.

