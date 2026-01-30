Bez kvalitatīviem medību ieročiem un labas munīcijas medības nav iedomājamas. Kopš aizvadītā gada nogales SIA "Ieroči" veikalu plauktos atrodami vairāki jaunumi: gan Steel Action medību karabīnes, gan jauna Lapua TRX munīcija, un abas ir tā vērtas, lai izmēģinātu.

Eiropieši satiekas Amerikā

SIA "Ieroči" pārstāvis Dāvis Zaube atklāj, ka ar zīmolu Steel Action viņš un Arvids Baumanis iepazinušies izstādē Shot Show Lasvegasā.

“Kaut arī tas ir Eiropas zīmols, pirmoreiz to iepazinām Amerikā. Protams, iepazināmies arī ar šī zīmola ieroču konstruktoru, kas iepriekš bija konstruktors kādā citā premiuma klases taisno aizslēgu ieroču ražošanas rūpnīcā. Viņš nolēmis turpināt savu ceļu un izveidojis uzņēmumu Steel Action.

Pēc tam tika pieņemts lēnums, ka arī mums pamazām jāiepazīstina Latvijas mednieki ar kvalitatīviem vācu ieročiem, kas, atskaitot ieroča laidi, ir pilnībā izgatavoti no metāla. Šī iemesla dēļ Steel Action ieroči ir mazliet smagāki.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē