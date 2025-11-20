SIA "Ieroči" veikala plauktos nu ir kāds ierocis, kam nevar tā vienkārši paiet garām. Tas ir ne tikai liels un jaudīgs, jo to piedāvā kalibros .300 Norma Magnum un .338 Lapua Magnum, bet arī gatavs tam, lai ar to tūlīt no veikala dotos uz sporta sacensībām – turklāt tālšaušanā! Tas ir Cadex CDX 33 TAC.

SIA "Ieroči" pārstāvis Arvids Baumanis atklāj, ka par Cadex kā par zīmolu zināts jau vairākus gadus. “Interese nostiprinājās, kad pagājušajā gadā mans kolēģis Dāvis Zaube apmeklēja Extreme Long Range sacensības Sicīlijā. Pēc ilgākas diskusijas ar ražotāju šopavasar vienojāmies par tikšanos klātienē izstādē IWA OutdoorClassics Nirnbergā Vācijā. Atradām kopīgu valodu un sākām sadarbību,” atklāj Arvids Baumanis.

Vaicāts, kāpēc tieši Cadex un kaut kas tik dārgs – ieroča cena ir vairāk nekā 8000 eiro –, Arvids skaidro, ka vienmēr ir vairāki ceļi, kā nonākt līdz mērķim. Un, ja runā par tālšaušanu, par precīzu šaušanu lielās distancēs, tad klasiskais Latvijas variants ir iegādāties Tikka karabīni un tad to aprīkot. Tas nozīmē nomainīt ieroča šasiju, visbiežāk izvēlēties Lothar Walther stobru, pienācīgu stobra bremzi un šasijas atsvarus. Protams, vajadzīgi stiprinājumi un atbilstošs optiskais tēmēklis. Diemžēl tālšaušanas sportā dārgāk nozīmē arī labāk.

