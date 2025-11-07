Pusautomātiskā medību bise jeb pusautomāts medniekiem sniedz noteiktas priekšrocības. Putnu medībās likums atļauj lādēt ne vairāk kā trīs patronas, lai gan oriģināli šajos ieročos parasti iespējams ielādēt piecas patronas. Tādēļ medībās viens papildu šāviens bieži vien ir tas izšķirošais – reizēm to var saukt par izmisuma šāvienu, bet nereti tieši tas dod iespēju trāpīt un iegūt medījumu.

Tomēr pusautomātam ir gan savi plusi, gan mīnusi. No mīnusiem noteikti jāpiemin – ja nepieciešams pārlādēt munīciju, piemēram, no pīļu patronām uz zosu patronām, tas nenotiek ātri. Vēl viena neērtība – izšautās čaulītes lido visos virzienos, un pēc medībām tās ir jāsalasa. Tāpat jārēķinās, ka ne visi pusautomāti vienlīdz labi darbojas ar sporta patronām vai mazjaudīgāku munīciju. Ja jauda ir nepietiekama, ierocis var nepārlādēt, īpaši, ja tas darbojas pēc atsitiena principa. Tas nozīmē, ka jāatrod munīcija, kas konkrētajam ierocim piemērota.

Vēl viens būtisks aspekts – apkope. Pusautomāti parasti ir sarežģītāk izjaucami nekā klasiskās bises. Man, piemēram, ir Benelli Super Gold, kuru vinnēju pirms gandrīz divdesmit gadiem MMD kausu loterijā. Godīgi sakot, ja nebūtu to laimējusi, pati pusautomātu nebūtu pirkusi.

