Ideja, ka pašam jāķeras pie patronu lādēšanas, manā prātā dzīvoja jau sen. Pazīstu vairākus medniekus, kuri ar to nodarbojas un ir ļoti apmierināti. Gatavojot materiālus šim pielikumam, nolēmu: kad tad vēl, ja ne tagad, kad ir iespēja pieredzējušo konsultantu teorētiskās zināšanas likt lietā.

Tāpat medību dievietei Diānai bija labpaticis, ka medīju vienā klubā ar ļoti pieredzējušu mednieku Andri Belēviču, kurš ar patronu lādēšanu nodarbojas jau… 20 gadu. Turklāt arī viņš medībās izmanto tāda paša kalibra ieroci, kāds ir arī man.

Tādējādi man sākotnēji nebija nepieciešams iegādāties presi, matricas, citus darbarīkus. Bija jāiegādājas lodes, šaujampulveris un kapseles. Savukārt čaulītes jau biju sakrājis. Protams, ar laiku iegādāšos pats savu darbarīku komplektu šai nodarbei. Tomēr jārēķinās, ka kvalitatīvs aprīkojums nav lēts un kopējās izmaksas varētu sasniegt pusotru tūkstoti eiro. Minimālais komplekts – prese, kalibrēšanas matrica un patronas sastādīšanas matrica, čaulītes apgriešanas frēze, kakliņa iekšējās un ārējās daļas frēzīte, čaulīšu turētājs, kapseles iepresēšanas ierīce, svari.

Taču, kamēr visa aprīkojuma pašam nav, ir iespēja izmantot kolēģa ierīces un visu sagādāt pamazām.

