Medībās suns nav tikai palīgs vai instruments. Visbiežāk tas ir kompanjons, partneris un labākais draugs – tas, kurš tevi saprot un nenosoda, gan mežā, gan ikdienā. Medību situācijas mēdz būt visdažādākās – arī neparedzamas un reizēm bīstamas.

Viena no satraucošākajām lietām ir brīdis, kad tavs suns pazūd no redzesloka un tu vairs nezini, kur tas atrodas. Vai tas ir aizskrējis pa meža ceļu, iegāzies purvā, savainojies vai nonācis citās nepatikšanās? Mežā var notikt viss, tāpēc ir svarīgi izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai suns vienmēr paliktu redzams vārda vistiešākajā un pārnestajā nozīmē.

Mūsdienās pieejami dažādi risinājumi – Garmin, Tractive, Tracker un citi. To vidū ir arī Huntloc – Igaunijā radīta sistēma, kas nodrošina ne tikai suņu izsekošanu, bet arī iespēju medībās medniekiem un dzinējiem redzēt vienam otru, sekot suņu kustībai, atzīmēt infrastruktūras objektus un daudz ko citu. Tā ir plaša spektra sistēma, kas neaprobežojas tikai ar izsekošanu, lai gan tā ir viena no būtiskākajām funkcijām.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē