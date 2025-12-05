Noslēgusies 2025./2026. gada stirnu medību sezona, kurā nomedītas 19 868 stirnas, informēja Valsts meža dienestā (VMD).
Pēc VMD datiem, šosezon visvairāk stirnu nomedīts Kurzemes virsmežniecībā - 5681 dzīvnieks, seko Centra virsmežniecība ar 5624 dzīvniekiem un Dienvidu virsmežniecība ar 3848 dzīvniekiem. Vismazāk stirnu - 1780 - nomedīts Austrumu virsmežniecībā.
VMD norāda, ka kopš stirnas kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, to nomedīšanas apmēri ir būtiski kritušies. 2021./2022. gada medību sezonā pirms stirnu limita atcelšanas tika nomedītas 35 344 stirnas, bet 2024./2025. gada medību sezonā - 18 405 stirnas.
Pēc VMD vērtējuma, Latvijā šosezon mitinās apmēram 202 000 stirnu, līdz ar to, lai saglabātu esošo stirnu skaitu, sezonā jāmedī no 30 000 līdz 40 000 stirnu.
Vienlaikus VMD turpina novērot tendenci, ka pārāk intensīvi tiek medīti stirnu āži. Iepriekšējā sezonā nomedīto stirnu āžu skaits sasniedza 61%, bet šajā sezonā - 56% no kopējā nomedīto stirnu skaita. Pie šāda nomedīto stirnu āžu īpatsvara būtu nepieciešams medīt vairāk stirnu kazu un kazlēnu. VMD informē, ka stirnu nomedīšanas vēlamās proporcijas ir ne vairāk kā 35-40% āži, 35-50% kazas un 25-30% kazlēni.
VMD ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.
