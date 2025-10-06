Valsts meža dienests (VMD) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoriem atklājis nelikumīgu medību gadījumus, par kuriem sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi, informēja dienestā.
Nelikumīgās medības 2025. gada 1. oktobra agrā rītā tika organizētas publiskā ūdenstilpē - Liepājas ezerā, un tajās piedalījās ārzemju mednieki. Medībās ūdensputnu pievilināšanai tika izmantoti skaņu ieraksti ar putnu balsīm. Pārbaudē skaņu ierīce tika konfiscēta.
VMD atgādina, ka Latvijā ir aizliegtas medības, kurās pievilināšanai tiek izmantoti skaņu ieraksti. Tāpat ūdensputnu medībās ir aizliegts izmantot pusautomātiskos ieročus, kurus iespējams pielādēt ar vairāk nekā trim patronām.
Tāpēc dienests aicina medniekus atkārtoti iepazīties ar Medību likumā uzskaitīto aizliegto medību līdzekļu, rīku, metožu un paņēmienu sarakstu, kā arī atgādināt par to medniekiem, kas saņēmuši ārzemnieka atļauju medīt Latvijas teritorijā. Tāpat medniekiem ieteicams atkārtot atļauto medījamo ūdensputnu sugas, kā arī šo sugu noteikšanas kārtību.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu