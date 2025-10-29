Šī gada vasara bija interesanta – par siltu to nenosauksi. Nu jau droši var teikt, ka septembris bija viens no vasaras labākajiem mēnešiem un bija patīkami silts. Realitāte ir tāda, ka apstākļi, kuri priecē copmaņus, ne vienmēr sakrīt ar zivju sajūtām. Ūdens temperatūra nobīda procesus uz vēlāku. Ventā ierasts, ka jūras resurss ienāk paēst tad, kad jūtama ūdens temperatūras krišana.

Bet iesākumā neliela devu humora. Tā kā ikdienā daudz “runāju” ar MI, tad nolēmu pajautāt šo to par zandartiem.

Jautājums: Kas tev ir zināms par zandartu makšķerēšanu Ventā?

  • Sezona: bez īpašiem ierobežojumiem.
  • Labākie mēneši: pavasaris (aprīlis–jūnijs) un rudens (septembris–oktobris).
  • Vietas Ventā: dziļāki grāvji, līkumi pie tiltiem, upes ieplakas un vietas ar akmeņainu vai smilšainu dibenu.
  • Mānekļi: spiningotājiem vobleri (5–12 cm), mīkstās gumijas 3–10 cm ar svina galvām (dropšots, džigs). Krāsas: dabiskas (balts, pelēks, sudrabs), arī dzeltenbrūni–zaļgani toņi.
  • Tehnika: lēnāks, ritmisks rāviens, binārā pieturēšana (twitch- and-pause), džigot nedaudz pie dibena; pieklusinātas prezentācijas bieži veiksmīgākas.
  • Ēsma: ja makšķerē ar dzīvo – mazākas līdakas, sikspārņi, ja to atļauj noteikumi.
  • Aprīkojums: spininga komplekts 7–30 g (atkarīgs no mānekļa), plāns fluorokarbons 0,18–0,30 mm; ass, izturīgs āķis.
  • Drošība un noteikumi: pārbaudiet makšķerēšanas kartes/atļaujas (vietējā makšķernieku organizācija vai pašvaldība), makšķerēšanas limitus un aizsargājamās zonas.
  • Vietējie padomi: runāt ar vietējiem makšķerniekiem – viņi bieži zina aktuālākās vietas un taktikas; mēģiniet mainīt ātrumu un dziļumu, ja nav rezultāta.

