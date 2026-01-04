Dzīve kopā ar medību suni nozīmē dalīties ne tikai medību azartā un panākumos, bet arī uzņemties pilnu atbildību par viņu visos dzīves posmos, arī tad, kad pienāk vecumdienas.

Gadu gaitā kopā pavadītais laiks rada īpašu saikni – suns kļūst par uzticamu partneri, ar kuru kopā bijis neskaitāmi daudz piedzīvojumu. Tomēr kādā brīdī pienāk laiks, kad medību suns kļūst vecs un viņa ķermenis vairs nespēj pildīt ierasto darbu. Tad mednieka, saimnieka un drauga uzdevums ir nodrošināt sunim cieņpilnu, veselīgu un piepildītu mūža nogali.

Vecumdienās medību sunim var parādīties dažādas veselības problēmas – gan traumas, kas gūtas medībās, gan ar vecumu saistītas kaites. Jāatceras, ka šie suņi visu dzīvi ir bijuši kā atlēti – viņi ir skrējuši, peldējuši, meklējuši, rakuši un darījuši savu darbu, bieži vien prasīgos un skarbos apstākļos. Viņu fiziskās spējas ar laiku samazinās, un mūsu pienākums ir pielāgot viņu ikdienu tā, lai viņi joprojām justos vajadzīgi un iesaistīti, bet netiktu pakļauti liekam fiziskam pārslodzes riskam. Tas ir smalks līdzsvars – ierobežot aktivitātes tik, lai pasargātu veselību, bet vienlaikus ļautu sunim saglabāt savu nozīmes sajūtu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē