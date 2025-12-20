Šo zupu nudien es pašlaik ierindoju savā pēdējā laika zupu TOP3. Ne vien tāpēc, ka tā ir īsta Meksikas garšu buķete bļodā, bet arī tāpēc, ka tās pagatavošana aizņem vien pusstundu, kas lieti noder darba dienu vakaros.
Nepieciešams
- 1 sīpols
- 1 paprika
- 1 kārba konservētu pupiņu
- 1 kārba konservētas kukurūzas
- 2 daiviņas ķiploka
- 2 tējkarotes oregano
- 1 tējkarote paprikas pulvera
- ½ tējkarote čili
- 1 litrs brieža buljona
- Pāris ēdamkarotes tomātu biezeņa
- Sāls un cukurs pēc garšas, tako garšviela
Pasniegšanai:
- Kukurūzas čipsi
- Rīvēts Čedaras siers
- Grieķu jogurts
- Svaigi sakapāta kinza
Pagatavošana
Katliņā lej nedaudz eļļas vai sviesta un tajā apcep sīpolu un papriku. Cep, līdz sīpoli kļūst caurspīdīgi. Pievieno malto gaļu un ķiploku. Kad gaļa mazliet apcepusies, pievieno tako garšvielu. Kad viss apcepies, liek klāt pāris karotes tomātu pastas, pupiņas, kukurūzu un buljonu. Ļauj visam vārīties 15 minūtes, un beigās izlīdzina garšu ar sāli vai cukuru.
Pasniedz bļodiņās ar grieķu jogurtu, rīvētu sieru, kukurūzas čipsiem un koriandru.
Labu apetīti!
