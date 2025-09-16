Veikals "GPSPRO" žurnālam "Medības" kārtējam testam piedāvāja ļoti neparastu kombināciju – trīs zīmola "Pixfra" termomonokļus, kurus ļoti grūti savā starpā salīdzināt: SIRIUS HD SA70D 1280x1024 70mm DUAL, SIRIUS HD SA50 1280x1024 50mm un MILE 2 PFI-M207 256x192 7mm. 

Katra no ierīcēm ir savā klasē ne tikai cenas, bet arī veikuma ziņā. Taču izdevība salīdzināt šos trīs modeļus ļāva apjaust, cik plašas ir termoierīču iespējas un arī to, ka, lai kļūtu par termomonokļa īpašnieku, nebūt nav vajadzīgi daudzi tūkstoši eiro.

Pirmie iespaidi

Sirius sērija, protams, vizuāli iedveš uzticību: korpuss ar oglekļa šķiedras tekstūras elementiem, loģisks, arī tumsā viegli sataustāms pogu izvietojums. Paņemot rokās SA70D, ir pārliecība, ka tas ir ļoti nopietns un precīzs rīks. Savukārt SA50 ir kompaktāks un vieglāks, līdz ar to ērtāks ilgākai apkārtnes vērošanai, turot ierīci vienā rokā. Abiem – IP67 aizsardzība, nomaināms 18650 akumulators, iekšējā atmiņa un WiFi savienojums ar lietotni.

Ņemot vērā matricas izmērus, bija sajūta, ka attēlam pietrūkst tikai pilnas krāsu paletes, un termoattēls vairs nebūtu atšķirams no tā, kas vērojams dienas optiskajā binoklī. Jā, lēcas un matricas izmēram šajā ziņā ir milzīga nozīme. Tomēr jāņem vērā, ka arī budžetam, lai ierīces varētu iegādāties, jābūt atbilstošam.

