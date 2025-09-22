Rudens daudziem medniekiem ir gaidītākais laiks. Ne tikai tāpēc, ka sākas staltbriežu bauris un aļņu riests, bet arī tāpēc, ka šis brīdis ir īpaši emocionāls – daba piepildās ar skaņām, kas atgādina lāču rūcienus, bet patiesībā ir varenā staltbrieža balss.

Nu jā, ir pilsētnieki, kas domā, ka tā rēc lāči. Atkarībā no Latvijas reģiona vieniem tuvāks ir alnis, citiem – staltbriedis, tomēr lielākajai daļai mednieku tieši staltbriežu baurošana ir sezonas kulminācija.

Šogad bauris kā citus gadus sācies jau augustā, kad pirmie sāk baurot vecie buļļi. Tradicionāli baura kulminācija ir septembra pirmajā pilnmēnesī, kad ir pirmās salnas, bet šoreiz rudenī jārēķinās ar neprognozējamiem laikapstākļiem un lietusgāzēm. Briežiem tas, protams, netraucē, bet var ietekmēt to, kā un cik spēcīgi skanēs viņu balsis.

Piebaurošana – saruna ar briežiem

Eiropā daudzi mednieki izvēlas medīt staltbriežus tieši piebaurojot. Tas nozīmē – imitēt brieža balsi ar tauri jeb trubu. Tā nav gluži taure, jo pati skaņas neizdod, bet gan pastiprina un rezonē, un padara mednieka balsi līdzīgu īsta buļļa baurošanai. Ja salīdzina cilvēka un brieža rīkli, tad, protams, brieža uzvara ir nepārspējama, tomēr labi trenēts mednieks var dabūt tik pārliecinošu skaņu, ka buļļi reaģē.

