Šis jautājums ļoti bieži neliek mieru makšķernieku prātiem. Aprīkojums ir sagatavots, makšķerēšanas vieta ir ideāli izvēlēta, atliek tikai kāds sīkums – piespiest neaktīvo zivi izrādīt interesi par barību un ēsmu.
Makšķerniekam nevajadzētu krist izmisumā un sākt tīt makšķeres. Mēģināšu pastāstīt, ko darīt šādā situācijā, kādi ir paņēmieni, kā pievilināt neaktīvas zivis.
Daudzos copes forumos, sociālajās grupās un čatos bieži kāds uzdod šādus, sākumā šķiet, diezgan vienkāršus jautājumus, bet vienlaikus vēlos piebilst, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Kā pievilināt zivi izrādīt interesi par ēsmu, ja mēs esam pārliecināti, ka zivis atrodas izvēlētajā vietā, bet pilnībā atsakās no visa piedāvātā?
Es domāju, katram makšķerniekam ir bijusi situācija, kad fīdera spicīte pastāvīgi saliecas un atkal ieņem miera stāvokli. Šķiet, to dara zivs, bet tai kaut kā pietrūkst pilnīgai 100% copītei. Zivs vienkārši iesūc mūsu piedāvāto ēsmu, bet tas arī viss, jau pēc maza brītiņa zivs to vienkārši izspļauj. Izvelkam ēsmu, tārpi it kā apsūkāti. Nākamais metiens, un situācija atkārtojas.
Pirmās domas ir uzreiz par smaržām. Varbūt zivīm nepatīk tas, ko mēs tām piedāvājam, ko dodam. Vienkāršākais un ātrākais risinājums šādā situācijā ir paņemt citu smaržu un izmēģināt to.
Pamēģinot vienu, tad otru, trešo smaržu, nekas īpašs nemainās. Ja kāda no smaržām “nostrādā” un zivis sāk ķerties, lieliski – mēs pie tās apstājamies un turpinām makšķerēt.
Tas ir labi, var pat teikt, ka paveicies, ja tik ātri izdodas atrast to aromātu, kas zivis šodien piesaista. Bet ko darīt, ja ir izmēģināti visi smaržu aerosoli, bet rezultāta nav? Ko darīt šādos brīžos?
Kādu pavadiņu labāk lietot?
Jārok dziļāk, jāķeras klāt inventāram. Pirmais, kas uzreiz nāk prātā, ir pavadiņas. Nākamais, ko mēs darām šādās situācijās, ir piesiet tievāku pavadiņu.