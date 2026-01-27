Tumšajā laikā mežā redzamība nav tikai komforta jautājums – tā ir drošība. Īpaši tad, ja medībās dodies ar suni un pārvietojies diennakts tumšajā laikā. Šādās situācijās ir būtiski, lai galvas lukturis būtu ne tikai pietiekami jaudīgs, bet arī uzticams. Nekam nevajadzētu notikt tieši izšķirošajā brīdī – piemēram, kad redzi mežacūku vai suns ir izsekojis medījumam un nepieciešams precīzs, atbildīgs šāviens. Lampiņa, kas šādā mirklī pēkšņi izslēdzas, nav pieņemams risks.
Tāpēc galvas lukturim šādā kontekstā jābūt gandrīz kā vilciena prožektoram – lai mežā var redzēt gan tālu, gan plaši, bez kompromisiem. Tieši šādu principu vadīta, pirms daudziem gadiem iegādājos Led Lenser galvas lukturi. Tas kalpoja apmēram septiņus gadus un pilnībā atbilda manām prasībām – gaismas bija pietiekami daudz, akumulators turēja ilgi, un nebija neviena gadījuma, kad lukturis būtu pievīlis vai negaidīti izslēdzies.
Pēc tam izmēģināju Cyansky HS63 galvas lukturi. Spilgtuma ziņā tas ir vairāk nekā pietiekams, arī akumulators kalpo labi, un galvas siksna ir ērta – lukturis stabili turas uz galvas un netraucē kustībām. Tomēr praksē šis lukturis man vienmēr palika kā rezerves variants – otrs lukturis kabatā. Galvenais iemesls bija vadība – nepatika ieslēgšanas un režīmu pārslēgšanas loģika. Lai nonāktu līdz vajadzīgajam apgaismojuma režīmam, ir jāiziet cauri visiem iespējamajiem režīmiem, kas medībās ir lieki un traucējoši. Spilgtākais režīms atrodas pašās beigās, un tas nozīmē papildu klikšķus brīdī, kad laika vai pacietības tam nav. Iespējams, neesmu līdz galam izpratusi konkrētā luktura funkcionālo uzbūvi, tomēr no praktiskās lietošanas viedokļa – tieši ieslēgšanas un izslēgšanas sistēma ir tā, kas man šajā modelī nekad īsti nav patikusi.