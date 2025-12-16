Vītņstobra ieroču kalibru klāsts ir pārsteidzoši plašs – pasaulē pastāv vairāk nekā 100 aktīvi lietoti medību kalibri, bet kopā ar vēsturiskajiem un sporta variantiem to skaits sniedzas vairākos simtos. Latvijā populāri ir salīdzinoši daži, bet ir mednieki un sporta šāvēji, kuri ir gatavi arī izkāpt no vietējo tradīciju uzliktajiem rāmjiem.

Katram kalibram ir savs diametrs, jauda, trajektorija, trieciena efekts un pielietojuma niša – no mazajiem .17 HMR grauzēju un mazo plēsēju medībām līdz jaudīgajiem .375 H&H Magnum Āfrikas lielajiem dzīvniekiem.

Šī daudzveidība nav radusies nejauši. Kalibri attīstījušies, reaģējot uz dažādu medījamo dzīvnieku fizioloģiju un aizsardzības īpašībām, vītņstobra ieroču tehnoloģisko progresu, kā arī medību tradīcijām dažādās valstīs. Nedrīkst arī aizmirst par šāvēju precizitātes un atsitiena mazināšanas vēlmēm.

No ārpuses divas patronas var izskatīties līdzīgas, taču to iekšējā ballistika un trieciena uzvedība var būt krasi atšķirīga. Tāpat arī vienā kalibrā var būt pieejamas ļoti dažādas lodes – smagākas, vieglākas, svina vai bezsvina, ar plakanu vai laivas formu, dažādiem ballistiskajiem koeficientiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē