Lietuvas Dabas pētniecības centra pētnieki sazinājās ar Latvijas medniekiem un palūdza saglabāt nomedīto meža caunu liemeņus. Pateicoties mednieku atsaucībai un uzcītībai, medījot šos mazos plēsējus, izdevās savākt nepieciešamos materiālus un veikt nozīmīgu pētījumu. Rezultātā konstatētas vairākas Sarcocystis sugas un identificēta līdz šim neaprakstīta parazīta suga, kas šobrīd apzīmēta kā Sarcocystis sp. 25MmLV. Šis ir būtisks pienesums izpratnei par plēsēju un zālēdāju mijiedarbību infekciju apritē Baltijā.

Meža cauna un tās ekoloģiskais portrets

Meža cauna (Martes martes) ir vidēja izmēra sermuļu dzimtas (Mustelidae) plēsējs. Tās ķermeņa garums parasti ir 40 līdz 55 centimetri, astes garums 20 līdz 28 centimetri, svars 0,8 līdz 1,8 kilogrami, bet lielāki tēviņi var sasniegt ap 2,2 kilogramiem. Kažoks biezs un brūns ar dzeltenīgu vai oranžu plankumu uz krūtīm. Cauna ir teicama kāpēja, dod priekšroku nobriedušiem skujkoku un jauktiem mežiem ar dobumiem un slēptuvēm. Tēviņu teritorijas bieži ir pieci līdz divdesmit pieci kvadrātkilometri, mātītēm – divi līdz desmit kvadrātkilometri. Latvijā meža cauna ir plaši izplatīta. Nomedīto dzīvnieku skaits pēdējos gados ir nedaudz sarucis, tomēr populācija kopumā ir stabila vai pat pieaug, jo samazinājies medību spiediens saistībā ar kažokādu cenu kritumu.

