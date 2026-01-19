Lapsa ir viens no visizplatītākajiem plēsējiem Latvijā. Tās spēja pielāgoties dzīvei līdzās cilvēkam – mežos, lauksaimniecības teritorijās un pat pilsētu nomalēs – padara lapsu ne tikai par nozīmīgu ekosistēmas sastāvdaļu, bet arī par bīstamu infekciju rezervuāru.

Daļa slimību, ko izplata lapsas, apdraud ne tikai citus savvaļas dzīvniekus, bet arī medību suņus un cilvēku. Tieši tāpēc šis ir jautājums, kas skar arī mednieku atbildību un ikdienas praksi.

1. Trakumsērga – slimība, kurai nav piedošanas

Trakumsērga ir viena no bīstamākajām zoonozēm pasaulē. Tā ir vīrusu izraisīta centrālās nervu sistēmas slimība, kas pēc klīnisko simptomu parādīšanās vienmēr beidzas letāli.

Inficēšanās visbiežāk notiek ar kodienu vai siekalām, kas nonāk atvērtā brūcē vai gļotādā. Slimības sākumposmā simptomi var būt nespecifiski, taču vēlāk parādās agresija, koordinācijas traucējumi, krampji un paralīze.

