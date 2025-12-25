Tā nu sanāk, ka uz copi ne vienmēr ir laiks tikt. Tāpēc jāsteidz pārbaudīt kādu jaunu recepti, īpaši, ja, gatavojoties svētkiem, veikalos ir lielās atlaides. Dodos uz mājai tuvāko veikalu, ķeru varavīksnes foreli un laižu atpakaļ mājā gatavot.

Teikšu, kā ir, neesmu šefpavārs un noteikti vismazākais speciālists zivju gatavošanā, taču ideja ir, tāpēc laiks salikt sastāvdaļas uz galda un ķerties klāt gatavošanai.

Šoreiz pavisam citādāk, nedaudz ar Āzijas piesitienu un pašmāju sālītiem zaļumiem, vien pāris minūšu darba, liekam krāsnī un vakariņas gatavas pat nepilnas stundas laikā. Turklāt izskatīsies gana glauni arī uz svētku galda.

