Reti kurš zina, taču izstāžu vēsture sākās ar medību suņu demonstrēšanu Ņūkāslā, Anglijā, 1859. gadā. "Sporting Dog Show"jeb medību suņu šovs aicināja skatītājus aplūkot, bet tiesnešus novērtēt apmēram 60 angļu pointerus un seterus. Šīs izstādes idejas autori bija ieroču ražotāji, kuri piedāvāja savu produkciju balvās, un galvenais idejas virzītājs bija medību žurnāla "The Field" redaktors Džons Henrijs Volšs.

Viss sākās ar medību suņiem!

Medību suņi pastāvēja, kopš cilvēks pieradināja pirmos šīs sugas pārstāvjus. Gadsimtiem ilgi cilvēki vēroja savus četrkājainos partnerus, atzinīgi novērtējot konkrētas fiziskās un darba īpašības, suņus, kas labāk bija pielāgoti medībām, sargāšanai vai ganīšanai. Šķirņu selekcijas pamatā ir tieši nepieciešamība izveidot konkrētam uzdevumam ideāli atbilstošu suni.

19. gadsimta vidū pirmajās suņu izstādēs tika vērtēti tieši medību suņi, taču cilvēkiem tik ļoti patika šie atraktīvie un interesantie pasākumi, ka to dalībnieki ieguva aizvien lielāku popularitāti. Nav noslēpums, ka kompanjonu suņu šķirnes pastāv ļoti sen. Par piemēru var minēt mopšus, korgijus, karaļa Čārlza spanielus un citas šķirnes, kuras bieži vien ir redzamas karalisko ģimeņu pārstāvju portretos. Un tā arī bija – šie suņi piederēja tikai augstmaņiem. Taču, sākoties suņu izstāžu ērai, arī šīs šķirnes sāka demonstrēt šovos, bet atsevišķas medību suņu šķirnes piesaistīja ar medībām vai lauksaimniecību nesaistītu cilvēku interesi. Ar laiku tas kļuva par iemeslu atsevišķu šķirņu līniju sadalījumam darba un izstāžu suņos.

