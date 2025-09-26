Partly cloudy 9 °C
#ēsmas

Makaroni makšķerēšanai

Raivo Skrastiņš / Lielais Loms
2025. gada 26. septembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 26. septembris, 00:00
Makaroni makšķerēšanai.
Foto: Publicitātes

Makaroni pilsētā dzīvojošiem makšķerniekiem dažkārt ir pieejamāka ēsma nekā sliekas vai kādi no kāpuriem. Mūsdienās vairs sliekas neviens nerok, arī baltos kāpurus paši neaudzē, viss jāpērk.

Makaroni ir meklējami jebkuras mājsaimnieces skapītī, kā arī nopērkami katrā pārtikas veikalā.

Šajā rakstā pastāstīšu par vairākiem šā itāļu ēdiena pagatavošanas veidiem, kas patiktu zivīm. Gluži tāpat kā cilvēkiem zivīm garšas un vēlmes var būt dažādas, pat vienā un tajā pašā ūdenskrātuvē zivju vēlmes var būt mainīgas.

Makaroni jeb itāļu valodā maccheroni ir dažāda izmēra un formas kaltēti miltu izstrādājumi, ko parasti gatavo no neraudzētas kviešu mīklas.

Makšķerēšanā makaronus izmanto saldūdens zivju ķeršanai. Par tiem interesi izrāda pliči, karpas, karūsas, brekši un raudas.

Kādus makaronus izvēlēties?

Ēsmai ieteicams izvēlēties nelielus, vēlams, tos makaronus, kuriem ir caurums vidū. Tie varētu būt radziņi, zvaigznītes, dažādas formas caurulītes. Makaroni ar caurumu vidū uz āķa turas ievērojami stabilāk nekā tie, kuri ir jāuzdur, nu gluži tāpat kā sliekas. Mazākā neuzmanība, uzvelkot cietāku, nepareizi pagatavotu ēsmu uz āķa, var izraisīt mikrotraumu. Ja vēlaties makšķerēt mazās zivtiņas, izvēlieties neliela izmēra makaronus, savukārt, ja plānojat, ka lomā būs lielas zivis, ņemiet nedaudz lielākus.

Makaroni zvaigznītes ir ideāla izvēle makšķerēšanai. Jā, tie ir mazi, bet to pagatavošana neaizņem ilgu laiku, un tos var viegli savērt vairākus uzreiz, tādējādi pievilinot lielākas zivis. Pieredzējuši makšķernieki priekšroku dod makaroniem, kas gatavoti no cietajiem kviešiem. Jā, to pagatavošana prasa ilgāku laiku (dažas minūtes), taču tas tikai nozīmē to, ka pārvārīt tos praktiski nav iespējams.

Centieties izvairīties no spageti un citām ātri pagatavojamām nūdelēm. Spageti grūti uzvilkt uz āķa, tie ātri arī nokrīt, jo ūdenī izmirkšanas process turpinās, nereti pat ir tā, ka tie nokrīt, pat nesasniedzot ūdeni. Arī nūdeles ātri kļūst īpaši mīkstas, nonākot saskarsmē ar ūdeni, un nokrīt no āķa. Tas pats attiecas arī uz pārgatavotiem, lasi, pārvārītiem makaroniem.

Pagatavošanas veidi

Patiesībā ir daudz veidu, kā pagatavot makaronus tieši makšķerēšanai. Protams, ne vienmēr iespējams uzminēt pagatavošanas veidu attiecīgajam izbraucienam uz ūdenskrātuvi. Sākumā, iespējams, būs jāpaļaujas uz intuīciju, bet nedaudz vēlāk jau uz pieredzi, turklāt savu pieredzi.

Der zināt! Makaroniem var pielikt šķipsniņu kanēļa vai kādu citu garšvielu, piemēram, koriandru. Zivīm tīk jebkura garšviela, bet tikai minimālās devās. Mums zivis jāpiesaista pie ēsmas, nevis jāaizbiedē.

Makaronu vārīšana. Patiesībā makaronus ir vieglāk pagatavot nekā sarakt sliekas vai doties pēc tārpiem uz makšķerēšanas piederumu veikalu. Sauja topošās ēsmas jāiemet katliņā ar nedaudz sālītu, bet verdošu ūdeni un visu laiku jāmaisa. Maisīšana nepieciešama, lai makaroni nesaliptu. Atkarībā no to lieluma un arī veida makaronus vāra attiecīgi 3–6 minūtes, līdz tie kļuvuši pusgatavi. Varat mēģināt ar zobiem: no ārpuses šķiet, ka tie ir gatavi, bet iekšpusē makaroni joprojām cieti, kā arī var būt nedaudz staipīgi.

Ieteiktie raksti

Makaroni copēšanai tekošā ūdenī jāvāra nedaudz mazāk, jo straume nereti var “noraut” pārāk mīkstu ēsmu. Pēc vārīšanas makaroni jāizskalo caurdurī. Ja caurdurīša nav, verdošo ūdeni nokāš, tā vietā ielej aukstu ūdeni, visu atkal samaisa un nokāš. Gatavos makaronus žāvē uz avīzes, bet pareizāk būtu uz auduma gabala. Daži kaislīgi makšķernieki ķeras klāt pat matu fēnam. Tas tiek darīts, lai pilnībā makaronu gatavošanās procesu pārtrauktu. Citiem vārdiem sakot, makaroni jānosusina.

Tvaicēšana. Sauju makaronu ieber krūzē vai citā traukā, pilnībā aplej ar verdošu ūdeni, aizver trauku cieši ar vāku un ļauj tiem tvaicēties aptuveni minūti (tvaicēšanās laiks atkarīgs no produkta veida un lieluma). Pēc tam nolej ūdeni un atstāj makaronus ievilkties aizklātā traukā. Trauku ar cietās šķirnes makaroniem pareizi būtu pilnībā atstāt atdzesēties, ietītu audumā, lai ūdens lēnām atdzistu, protams, var slēgto trauku ar makaroniem novietot siltā vietā.

Pēc tam ļauj tiem vēl ievilkties 10–15 minūtes, bet jau atvērtā vai pusatvērtā traukā. Tādā veidā makaronu virspuse nedaudz apžūs, kļūs cietāka, un to krāsa kļūs mazliet tumšāka. Makaronus nosusina un ievieto traukā ar vāciņu, vislabāk plastmasas kastītē. Šajā gadījumā lieti noderētu tos ieziest ar kādu no eļļām, piemēram, saulespuķu eļļu.

Cepšana. Daudzi makšķernieki ķeras pie jau vārītu makaronu apcepšanas, turklāt lielā eļļas daudzumā. Tos uz lēnas uguns cep aptuveni 1–2 minūtes. Pēc tam izņem no eļļas un ievieto ēsmas traukā. Citi makšķernieki iesaka vēl pirms ievietošanas ēsmas kastītē apviļāt tos rīvmaizē vai sausā mannā. Zivis pievilina ne vien makaroni, bet arī rīvmaize un manna, kas rada tādu kā mini duļķi. Var makaronus apspricēt ar smalku smaržas pulverizatoru. Zivis pievilina arī smarža.

Der zināt! Pārvārītus makaronus var nedaudz apžāvēt cepeškrāsnī vai makšķerēšanas laikā tiešos saules staros.

Makaronu garšas piedevas un aromatizatori

Zivīm pievilcīgāki būs makaroni ar saulespuķu vai citas ēteriskās eļļas piedevu: kaņepju, linsēklu, anīsa, baldriāna. Garšas piedevas labāk pievienot nelielam daudzumam makaronu. Ja neizdodas uzminēt ar vienu smaržu, citai daļai var pievienot citu smaržu, iespējams, tā rosinās zivju interesi par ēsmu. Galvenais – nepārspīlēt ar smaržas daudzumu.

Vēl daži vārdi par makaroniem

Mūsdienās ražotāji piedāvā arī krāsainus makaronus. To sastāvā ietilpst ne tikai kviešu milti, olas, sāls un ūdens, bet arī burkāni, bietes, sierāboliņš un pat tomātu pārslas. Noteikti iesaku pamēģināt vārīt klasiskos gaišos makaronus biešu sulā. Izveidojas interesanta krāsa, kas arī piesaista zivju uzmanību.

Makaroni ir viena no pieejamākajām, lētākajām un vieglāk pagatavojamajām ēsmām. Pareizi sagatavojot un izvēloties aromatizētājus, makšķerēšana būs veiksmīga jebkurā gadalaikā. Ēsmu pagatavot nedaudz cietāku vai mīkstāku var tieši pie ūdenskrātuves.

Raksts tapis sadarbībā ar Zivju fondu
Foto: Lielais Loms

Tēma
Copes inventārs
Tēmturi
#ēsmas
Turpini lasīt
