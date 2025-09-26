Makaroni makšķerēšanai.

Makaroni pilsētā dzīvojošiem makšķerniekiem dažkārt ir pieejamāka ēsma nekā sliekas vai kādi no kāpuriem. Mūsdienās vairs sliekas neviens nerok, arī baltos kāpurus paši neaudzē, viss jāpērk.
Makaroni ir meklējami jebkuras mājsaimnieces skapītī, kā arī nopērkami katrā pārtikas veikalā.
Šajā rakstā pastāstīšu par vairākiem šā itāļu ēdiena pagatavošanas veidiem, kas patiktu zivīm. Gluži tāpat kā cilvēkiem zivīm garšas un vēlmes var būt dažādas, pat vienā un tajā pašā ūdenskrātuvē zivju vēlmes var būt mainīgas.
Makaroni jeb itāļu valodā maccheroni ir dažāda izmēra un formas kaltēti miltu izstrādājumi, ko parasti gatavo no neraudzētas kviešu mīklas.
Makšķerēšanā makaronus izmanto saldūdens zivju ķeršanai. Par tiem interesi izrāda pliči, karpas, karūsas, brekši un raudas.
Kādus makaronus izvēlēties?
Ēsmai ieteicams izvēlēties nelielus, vēlams, tos makaronus, kuriem ir caurums vidū. Tie varētu būt radziņi, zvaigznītes, dažādas formas caurulītes. Makaroni ar caurumu vidū uz āķa turas ievērojami stabilāk nekā tie, kuri ir jāuzdur, nu gluži tāpat kā sliekas. Mazākā neuzmanība, uzvelkot cietāku, nepareizi pagatavotu ēsmu uz āķa, var izraisīt mikrotraumu. Ja vēlaties makšķerēt mazās zivtiņas, izvēlieties neliela izmēra makaronus, savukārt, ja plānojat, ka lomā būs lielas zivis, ņemiet nedaudz lielākus.
Makaroni zvaigznītes ir ideāla izvēle makšķerēšanai. Jā, tie ir mazi, bet to pagatavošana neaizņem ilgu laiku, un tos var viegli savērt vairākus uzreiz, tādējādi pievilinot lielākas zivis. Pieredzējuši makšķernieki priekšroku dod makaroniem, kas gatavoti no cietajiem kviešiem. Jā, to pagatavošana prasa ilgāku laiku (dažas minūtes), taču tas tikai nozīmē to, ka pārvārīt tos praktiski nav iespējams.
Centieties izvairīties no spageti un citām ātri pagatavojamām nūdelēm. Spageti grūti uzvilkt uz āķa, tie ātri arī nokrīt, jo ūdenī izmirkšanas process turpinās, nereti pat ir tā, ka tie nokrīt, pat nesasniedzot ūdeni. Arī nūdeles ātri kļūst īpaši mīkstas, nonākot saskarsmē ar ūdeni, un nokrīt no āķa. Tas pats attiecas arī uz pārgatavotiem, lasi, pārvārītiem makaroniem.
Pagatavošanas veidi
Patiesībā ir daudz veidu, kā pagatavot makaronus tieši makšķerēšanai. Protams, ne vienmēr iespējams uzminēt pagatavošanas veidu attiecīgajam izbraucienam uz ūdenskrātuvi. Sākumā, iespējams, būs jāpaļaujas uz intuīciju, bet nedaudz vēlāk jau uz pieredzi, turklāt savu pieredzi.
Der zināt! Makaroniem var pielikt šķipsniņu kanēļa vai kādu citu garšvielu, piemēram, koriandru. Zivīm tīk jebkura garšviela, bet tikai minimālās devās. Mums zivis jāpiesaista pie ēsmas, nevis jāaizbiedē.
Makaronu vārīšana. Patiesībā makaronus ir vieglāk pagatavot nekā sarakt sliekas vai doties pēc tārpiem uz makšķerēšanas piederumu veikalu. Sauja topošās ēsmas jāiemet katliņā ar nedaudz sālītu, bet verdošu ūdeni un visu laiku jāmaisa. Maisīšana nepieciešama, lai makaroni nesaliptu. Atkarībā no to lieluma un arī veida makaronus vāra attiecīgi 3–6 minūtes, līdz tie kļuvuši pusgatavi. Varat mēģināt ar zobiem: no ārpuses šķiet, ka tie ir gatavi, bet iekšpusē makaroni joprojām cieti, kā arī var būt nedaudz staipīgi.