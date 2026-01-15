Šovasar izdevās noķert pāris asaru Babītes ezerā un līdaciņu Braslā, taču diemžēl neviena no zivīm nebija pietiekamā izmērā, lai to liktu uz pannas. Tādēļ pat nopriecājos, kad paziņa no Ālandiem atveda maisiņu ar saldētiem vidēja izmēra asariem. Pameklējot recepšu idejas, paliku pie varianta, ko piedāvāja žurnāls "Pie Galda". Parasti receptes lasu, lai noskaidrotu aptuveno idejas virzienu, bet izpildījumā jau variēju pēc savas gaumes un pieejamajām sastāvdaļām. Lūk, tā sanāca šoreiz.
Sastāvdaļas
- 6 vidēja izmēra asari
- apelsīns
- 3 ķiploka daiviņas
- dārzeņi pēc vēlmēm cepšanai – šoreiz paprika, mazie tomāti, zaļās pupiņas, fenhelis
- garšvielas – sāls, melnie pipari, čili pārslas, svaigs timiāns, baziliks, pētersīļi
Pagatavošana
Šoreiz asari bija jau iztīrīti, bez galvas un zvīņām. Tos ierīvē ar sāli, pipariem, čili pārslām un kārto cepampannā uz timiāna zariņiem. Sagriež mazas apelsīna šķēlītes un kopā ar sakapātu ķiploku ieliek katrai zivij puncītī. Tad sagriež dārzeņus – papriku, tomātus, zaļās pupiņas, fenheli – un uz pannas iekārto tos starp zivīm. Oriģinālajā receptē visam vēl pievieno nedaudz baltvīna. Tie, kas par šīs sastāvdaļas neesamību attopas precīzi astoņos vakarā tāpat kā es, var vīnu aizstāt ar sulu, kas izspiesta no apelsīna. Visam pa virsu vēl liek svaigu baziliku un nedaudz pētersīļu.
Cepeškrāsni sasilda līdz 230 grādiem un visu cep 20 minūtes. Asarus pasniedz ar līdzās ceptajiem dārzeņiem un sulu, kas sakrājusies pannas apakšā. Pateicoties čili pārslām, zivs sanāk nedaudz pikanta. Ja to negribas, pārslas var arī nepievienot.
