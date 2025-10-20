Ņemot vērā, ka mednieki jau kādu laiku lieto nakts redzamības un termālos tēmēkļus, kāds žurnāla "Medības" lasītājs vaicā, cik bieži tiek reģistrēti pārkāpumi, kas saistīti ar šo tēmēkļu lietošanu, un ko tieši neievēro mednieki.
Valsts meža dienesta Medību daļas vadītāja vietnieks Jānis Mikijanskis skaidro, ka gadījumi, kad, izmantojot nakts redzamības vai termālos tēmēkļus, diennakts tumšajā laikā tiktu nomedīts dzīvnieks, kura medībās šādu aprīkojumu nedrīkst izmantot, līdz šim nav konstatēti.
“Taču vairākkārt ir fiksēti pārkāpumi, kas saistīti ar noteikumu neievērošanu – proti, mednieki nakts laikā ar šiem tēmēkļiem neatrodas uz paaugstinājuma, kā to nosaka prasības, bet pārvietojas pa zemi, pārsvarā izmantojot automašīnas,” stāsta Mikijanska kungs.
Jāatceras, ka Medību noteikumu 83. punkts skaidri un gaiši pasaka, ka, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, ierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmēklis, mākslīgās gaismas avots vai siltumu uztverošs (termālais) tēmēklis, ir izlādēts, izņemot gadījumus, ja tiek pārbaudīts šāviena rezultāts vai izsekots ievainots medījamais dzīvnieks.
Tas nozīmē, ka, savās medību platībās dodoties no medību tornīša līdz automašīnai, ierocis ir izlādēts, bet, braucot mājās, tam jābūt arī iesaiņotam futrālī vai cita veida ieroču somā.
Ir jāsaprot, ka, izmantojot nakts redzamības un termālos tēmēkļus, nav pieļaujama medīšana nakts laikā no zemes ar pieiešanu. Tāpat nav pieļaujama arī neiesaiņotu ieroču, kas aprīkoti ar šādiem tēmēkļiem, vadāšana automašīnā diennakts tumšajā laikā.
Abi minētie gadījumi tiek klasificēti kā nelikumīgas medības, un pēdējais ir pretrunā arī ar Ieroču aprites likumu! Saskatot šādu pārkāpumu pazīmes, inspektors to fiksēs un attiecīgi rīkosies! Ja nepārprotami būs redzams, ka atgriežaties no medību tornīša uz automašīnu, neviens jūs nesodīs, ja plecā būs neiesaiņots ierocis, kas aprīkots ar nakts redzamības vai termālo tēmēkli. Taču, ja tiks fiksēts, ka ejot pa ceļam mēģināsiet veikt darbības, kas atgādina medības, piemēram, caur tēmēkli palūkosieties, kas ganās tuvējā meža ielokā, tad gan no nepatikšanām izvairīties nevarēs.
Ja interese ieskatīties tumsā ir nepārvarama, šādā situācijā var izmantot termomonokli. Ierocim jāpaliek plecā un izlādētam!
Tāpat nedrīkst būt situācija, ka mednieks ar izsaiņotu ieroci atrodas platībās, kas neietilpst medību iecirknī, jo arī šo situāciju Medību likums kvalificē kā nelikumīgas medības.
Modernās tehnoloģijas medniekiem piedāvā vairāk iespēju. Taču tās nedrīkst izmantot ļaunprātīgi un pretēji tam, kā norādīts normatīvajos aktos!
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
