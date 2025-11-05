Abonējot žurnālu "Medības" 2026. gadam, ir iespēja piedalīties loterijā, kuras uzvarētājs varēs saņemt medību karabīni CZ 600 Ergo, kalibrs .308 Win. Ieroci piedāvā ilggadējais žurnāla Medības atbalstītājs un sadarbības partneris SIA "Ieroči".
Kāpēc izvēlēts tieši šis ierocis? SIA Ieroči pārstāvis Arvids Baumanis skaidro, ka Latvijas medniekam nepieciešams uzticams ierocis, kas piemērots jebkuriem laika apstākļiem – arī medībām lietū, sniegā un salā. Tam jābūt modernam – kā jau 21. gadsimtā –, uzticamam, ērti lietojamam un drošam.
Ražotājs Česká zbrojovka ar 600. sēriju radījis platformu, kas apvieno modernu tehnoloģiju ar klasisku aizslēga ieroču uzticamību. CZ 600 Ergo tiek testēta rūpnīcā, un ražotājs ar kvalitatīvu munīciju garantē ieroča precizitāti, kas ir mazāka par vienu MOA. Tas medniekam nozīmē drošu šāvienu brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams, un mazāku risku radīt nevajadzīgas ciešanas dzīvniekam.
Nosaukums Ergo nav izvēlēts nejauši. Karabīnei ir moderna polimēra laide ar thumbhole tipa laides atveri, kas ļauj stingri un dabiski noturēt ieroci šāviena brīdī. Mīkstie soft-touch ieliktņi un pārdomātā forma nodrošina ērtu satvērienu arī tad, ja rokas ir mitras vai aukstas. Turklāt šāda laide labi tur siltumu, neslīd un nebaidās no triecieniem vai mitruma – tā ir īpaši piemērota Latvijas klimatam. Tāpat ierocis ir ļoti labi nobalansēts. Karabīne lieliski piemērota gan stāvošajām medībām, gan dzinējmedībām.
Īpaši padomāts arī par drošību. Aizslēgs darbojas viegli un rada pārliecību par to, ka viss patiešām ir droši. Trīs pozīciju drošības sistēma ļauj droši pārvietoties ar ieroci: šāvējs var atbloķēt aizslēgu, neatslēdzot drošinātāju pilnībā, un izlādēt ieroci – tas ir būtisks ieguvums. Tāpat ieroča drošinātājs izveidots tā, lai nebūtu iespējams ieroci nejauši atdrošināt, un vienmēr var pārliecināties par drošinātāja pozīciju.
Ieroča aizslēga kārbā ir integrēta Picatinny sliede, kas ļauj uzstādīt jebkura tipa optisko tēmēkli. Tāpat ierocim rūpnīcā ir izveidota stobra vītne M15x1, lai varētu uzskrūvēt trokšņa slāpētāju vai stobra bremzi. Tieši trokšņa slāpētājs arvien biežāk kļūst par neatņemamu medību ekipējuma sastāvdaļu.
Runājot par izvēlēto kalibru, Arvids Baumanis uzsver, ka .308 Winchester ir viens no populārākajiem medību kalibriem Latvijā. Tas piedāvā lielisku līdzsvaru starp lodes enerģiju un trajektoriju. Lodes darbība ir paredzama, munīcija – plaši pieejama un ļoti daudzveidīga.
