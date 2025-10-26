Šalčininku rajonā Lietuvā kāds mednieks savā mežā uzstādītajā kamerā ir fiksējis neparastu tikšanos nakts tumsā. Melnbaltajos kadros skaidri redzams, kā lūsis sastopas ar jenotsuņiem. Konfrontācija notika tikai ar vienu no šiem nelielajiem suņu dzimtas dzīvniekiem, taču otrs, stāvot nedaudz atstatus, uzmanīgi vēroja notikumu un nesteidzās aiziet.
Jenotsuņi nav paši drosmīgākie dzīvnieki, taču nepieciešamības gadījumā tie prot nostāties aizsardzībā. Viņu tipiskā aizsardzības reakcija – izstieptas kājas, uzpūsts kažoks un izliektā aste – atgādina kaķa uzvedību. Jenotsuņi arī izdod biedējošas skaņas un, ja rodas iespēja, nekavējoties bēg. Ja briesmas kļūst ļoti reālas, viņi var izmantot tā saucamo oposumu taktiku – tēlot mirušus.
Šajā ierakstā redzams, ka lūsis neizrādīja lielu interesi par jenotsuņu medīšanu. Iespējams, tādēļ, ka vasaras beigās un rudens sākumā šie dzīvnieki vēl ir diezgan kārni, jo nav uzkrājuši tauku rezerves ziemas guļai. Tāpat iespējams, ka šajā gadījumā sastapts jauns lūsis – dzīvnieks neizskatījās liels, un tas varētu nozīmēt, ka tam vēl nav pietiekamas pieredzes, lai medītu lielāku laupījumu.
Šādi novērojumi ir ļoti vērtīgi, jo bagātina gan mednieku, gan sabiedrības zināšanas par savvaļas dzīvnieku uzvedību. Īpaši nozīmīgi ir nakts ieraksti, jo tie atklāj dzīvnieku dabisko skaistumu un uzvedības daudzveidību.
Par materiālu paldies Marekam K.
