Pareizā medību suņa izvēle ir nopietns un ļoti atbildīgs lēmums. Kļūdas var maksāt pašam komfortu, bet sunim – dzīvību. Medību suņu pasaulē ir desmitiem, pat simtiem šķirņu, un lielākā daļa no cilvēka radītajām suņu šķirnēm vispār ir tieši medību šķirnes. Tās radītas dažādiem medību veidiem, dažādiem apstākļiem un klimatiem. Tāpēc izvēle var būt sarežģīta pat pieredzējušam medniekam, kur nu vēl runājot par situāciju, kad jāizvēlas savs pirmais suns.

Jārēķinās, ka suņa izvēle ir ļoti atbildīgs brīdis, īpaši, ja runa ir par konkrētas šķirnes izvēli, jo tu uzņemies atbildību par šo suni uz nākamajiem 10–15 gadiem. Lielākā problēma rodas tad, kad paņem suni un no viņa gaida to, ko viņš konkrētās situācijās nespēj dot – ne pēc temperamenta, ne pēc iedzimtām darba īpašībām, ne pēc sagatavotības –, un tad sākas vilšanās, uzvedības problēmas un abpusējs stress. Tieši tāpēc pirms lēmuma ir jāizvērtē visi par un pret. Kādām medībām suni izmantosi, vai varēsi nodrošināt apmācību, slodzi un dzīves apstākļus, vai raksturs atbildīs tavam dzīves ritmam. Ja patiešām esi nolēmis ņemt medību suni, izdari to apzināti – ar skaidrām gaidām un plānu, lai suns var pilnvērtīgi dzīvot un strādāt, bet tu – baudīt sadarbību, nevis risināt problēmas.

Norvēģu aļņusuns.
Medību suņu šķirnes
